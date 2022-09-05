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В центре Тюмени 33-летняя женщина ездила без прав на дорогом «Лексусе»

5 сентября 13:41
Фото: ГИБДД
В центре Тюмени сотрудники ДПС остановили 33-летнюю женщину на «Лексусе». Все произошло 5 сентября на улице Герцена, у тюменки не было водительских прав, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Дорогая машина припарковалась недалеко от ТРЦ «Галерея Вояж».

«За рулем «Лексуса» ехала 33-летняя тюменка. К счастью, под колеса машин с водителями без прав не попали дети, которые переходят в этом районе улицу» отметили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 августа на дорогах Тюменской области пострадали 6 детей. В тюменском селе Сингуль Татарский 13-летний школьник ездил на мопеде без прав. В какой-то момент он наехал на стоящую у дороги 12-летнюю девочку, она получила небольшие травмы.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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