В центре Тюмени 33-летняя женщина ездила без прав на дорогом «Лексусе»

Дорогая машина припарковалась недалеко от ТРЦ «Галерея Вояж».
«За рулем «Лексуса» ехала 33-летняя тюменка. К счастью, под колеса машин с водителями без прав не попали дети, которые переходят в этом районе улицу» отметили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 августа на дорогах Тюменской области пострадали 6 детей. В тюменском селе Сингуль Татарский 13-летний школьник ездил на мопеде без прав. В какой-то момент он наехал на стоящую у дороги 12-летнюю девочку, она получила небольшие травмы.