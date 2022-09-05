В центре Тюмени 33-летняя женщина ездила без прав на дорогом «Лексусе»

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 августа на дорогах Тюменской области пострадали 6 детей. В тюменском селе Сингуль Татарский 13-летний школьник ездил на мопеде без прав. В какой-то момент он наехал на стоящую у дороги 12-летнюю девочку, она получила небольшие травмы.