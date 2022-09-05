В РФ попросили ввести пошлины на иностранную мебель

Как передает iz.ru, авторы инициативы отметили, что из-за антироссийских санкций у них в разы выросли логистические расходы, для российских компаний оказались недоступны полностью или частично важнейшие экспортные направления. В связи с этим они попросили установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.