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В РФ попросили ввести пошлины на иностранную мебель

5 сентября 08:45
Фото: piqsels.com
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) обратилась в Минпромторг России с просьбой рассмотреть возможность введения заградительной импортной пошлины на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления.

Как передает iz.ru, авторы инициативы отметили, что из-за антироссийских санкций у них в разы выросли логистические расходы, для российских компаний оказались недоступны полностью или частично важнейшие экспортные направления. В связи с этим они попросили установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.

В ассоциации заявили, что данная мера в течение года поможет сохранить производителям десятки миллиардов рублей.

В Минпромторге России обещали рассмотреть это предложение.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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