В полиции Тобольска назначили нового начальника

Теперь отдел возглавляет экс-заместитель начальника, подполковник полиции Денис Долгих, рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Напомним, Дмитрий Гольцман был назначен на должность главы межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» чуть более года назад — 2 июня 2021 года. До этого он несколько лет проработал в оперативном подразделении.
По неофициальным данным, причиной ухода Гольцмана из полиции стало нарушение законодательства — он не предоставил налоговую декларацию о доходах и расходах за 2021 год.