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В полиции Тобольска назначили нового начальника

5 сентября 05:04
Фото: 1Mi
В тобольской полиции назначен новый руководитель. Дмитрий Гольцман, проработавший в должности руководителя межмуниципального отдела МВД России «Тобольский», вышел на пенсию по выслуге лет.

Теперь отдел возглавляет экс-заместитель начальника, подполковник полиции Денис Долгих, рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Напомним, Дмитрий Гольцман был назначен на должность главы межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» чуть более года назад — 2 июня 2021 года. До этого он несколько лет проработал в оперативном подразделении.

По неофициальным данным, причиной ухода Гольцмана из полиции стало нарушение законодательства — он не предоставил налоговую декларацию о доходах и расходах за 2021 год.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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