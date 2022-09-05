В конце месяца ожидается снег: каким будет сентябрь 2022 в Тюмени

По данным популярного метеорологического сайта, публикующего данные о погоде Gismeteo, первый месяц осени будет достаточно дождливым и не сильно солнечным. Кроме того, августовской жарой и не пахнет. Температура воздуха не будет выше +17…+20 градусов.
По меньшей мере, 13 сентябрьских дней будут омрачены осадками, всего лишь 4-5 из них будут солнечными. А в последние дни так вообще ожидается снег.
Информация сервиса «Яндекс.Погода» практически повторяет эти данные. Метеорологи их сервиса предсказывают, что месяц будет преимущественно дождливым, а тюменцам придется укутываться в теплые шарфы и куртки.
На сайте народного календаря говорится, что если на Фадея день ясный (3 сентября), то нужно ожидать, что ещё месяц будет хорошая погода.
Судя по метеорологическому прогнозу, 4 неделям хорошем погоды все-таки быть. В субботний день синоптики обещают солнце и +20 градусов тепла. Посмотрим, насколько примета совпадет с действительностью.
Также в начале сентября крестьяне наблюдали за птицами. Зачастую это были журавли. Считалось, что если они пошли на отлет, то зима наступит рано и будет достаточно суровой. Если птицы летят низко, то зима окажется теплой, если высоко — то холодной.
5 сентября не советовали сеять рожь, поскольку она может «взойти и пойти плешинами».
Первые морозы в Сибири начинались с 6–7 сентября. Смотря на современный прогноз погоды, который пообещали метеорологи, нельзя с этим не согласиться. Погода начнет портиться с 6 сентября. В этот день ожидается всего лишь +10 градусов.
Также наши предки считали, что если 6 сентября пройдёт дождь, то осень будет сухая, а урожай на будущий год будет хорошим. Советуем дачникам и садоводам обратить на это внимание. Вдруг, так оно и произойдет.
На следующий день был последний сбор грибов. Если грибники найдут множество грибов, стоит ждать продолжительную зиму. Учитывая, насколько хороший урожай грибов был в Тюмени в этом году, зимы стоит опасаться.
Особое внимание люди уделяли сбору рябины и калины. Ягод было настолько много, что кисти рябины вывешивали на лакомство птицам.
«Если ягод на рябине к этому дню остаётся много, зима будет милостива», указано в народном календаре на 9 сентября.
Спустя пару дней наступил период последних гроз.
«Иоанн Предтеча гонит птицу за море далёкое». «Если журавли летят на Киев, к югу, скоро наступят холода», народный календарь вновь советует взглянуть на журавлей.
Стоит сказать, что птицы занимали важное место в древних приметах. Например, люди не собирали клюкву до момента, пока не наступило журавлиное вече, так называемое состязание птиц.
Именно в это время в старину наступало излюбленное бабье лето.
«Семён лето провожает, бабье лето приглашает. Семь дней — бабье лето, вторые осенины», говорили наши предки.
Считалось, что если первый день бабьего лета будет солнечным, то и вся остальная осень будет теплой. И наоборот: «Бабье лето ненастно — осень сухая».
Учитывая погоду, которая будет в Тюмени в середине месяца, ждать теплой осени нам не стоит.
День укоротился уже на 5 часов. 19 сентября начинаются морозы — «Михаил заморозком землю прихватил». Наши морозы начнутся ближе к 25–28 сентября. Там синоптики обещают всего лишь +6 градусов. На следующий день люди убирали лук.
«Если на луковицах много шелухи, жди холодную зиму», считали на Руси.
22 сентября празднуется день осеннего равноденствия. Солнце даёт всё меньше тепла — «Сани вывози, зима впереди!»
27 сентября наступает последнее празднование-прощание с летом. Наступают холода и заканчивается уборка огорода. Даже сейчас некоторые люди обращают внимание на эти поговорки:
«Если в этот день северный ветер, то лето будет тёплое. Высоко летят гуси в этот день — к высокому половодью, низко — к малому».
Ну и наконец, чем суше будет на Ефимию (29 сентября), тем позднее наступит зима. И наоборот. Тюменцев в этот день согласно прогнозу ожидает снег и крупные осадки — зима, скорее всего, наступит рано.
«Наш город» выяснил, какие растения будут цвести в сентябре. Ботаник Оксана Баламутова рассказала, что из диких растений зацветет ромашка, цикорий, кульбаба.
«Все будет зависеть от погоды. Цикорий я видела по Ирбитскому тракту. Кульбабу и ястребинку можно встретить в полях повсеместно в округе Тюмени. Также если повезет, можно увидеть пижму и тысячелистник», поделилась знаниями Баламутова.
На городских клумбах высаживают пеларгонию, бегонию. Они тоже еще цветут.
Кроме того, в сентябре зацветут сложноцветные: астры, георгины, хризантемы. Продолжают цвести розы, петунии и бархатцы.