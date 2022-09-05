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В конце месяца ожидается снег: каким будет сентябрь 2022 в Тюмени

5 сентября 02:56
Фото: 1Mi
Будет ли сентябрь жарким и ждать ли тюменцам бабье лето. Разбираем в этой статье «Нашего города». Также мы подобрали для вас актуальные народные приметы, которые помогут узнать каким будет месяц.
Сюжет
Тюмень

Что говорят о погоде в сентябре синоптики?

По данным популярного метеорологического сайта, публикующего данные о погоде Gismeteo, первый месяц осени будет достаточно дождливым и не сильно солнечным. Кроме того, августовской жарой и не пахнет. Температура воздуха не будет выше +17…+20 градусов.

По меньшей мере, 13 сентябрьских дней будут омрачены осадками, всего лишь 4-5 из них будут солнечными. А в последние дни так вообще ожидается снег.

Информация сервиса «Яндекс.Погода» практически повторяет эти данные. Метеорологи их сервиса предсказывают, что месяц будет преимущественно дождливым, а тюменцам придется укутываться в теплые шарфы и куртки.

Фото: 1Mi

Что говорит о погоде народный календарь?

Начало сентября

На сайте народного календаря говорится, что если на Фадея день ясный (3 сентября), то нужно ожидать, что ещё месяц будет хорошая погода.

Судя по метеорологическому прогнозу, 4 неделям хорошем погоды все-таки быть. В субботний день синоптики обещают солнце и +20 градусов тепла. Посмотрим, насколько примета совпадет с действительностью.

Также в начале сентября крестьяне наблюдали за птицами. Зачастую это были журавли. Считалось, что если они пошли на отлет, то зима наступит рано и будет достаточно суровой. Если птицы летят низко, то зима окажется теплой, если высоко — то холодной.

5 сентября не советовали сеять рожь, поскольку она может «взойти и пойти плешинами».

Первые морозы в Сибири начинались с 6–7 сентября. Смотря на современный прогноз погоды, который пообещали метеорологи, нельзя с этим не согласиться. Погода начнет портиться с 6 сентября. В этот день ожидается всего лишь +10 градусов.

Также наши предки считали, что если 6 сентября пройдёт дождь, то осень будет сухая, а урожай на будущий год будет хорошим. Советуем дачникам и садоводам обратить на это внимание. Вдруг, так оно и произойдет.

На следующий день был последний сбор грибов. Если грибники найдут множество грибов, стоит ждать продолжительную зиму. Учитывая, насколько хороший урожай грибов был в Тюмени в этом году, зимы стоит опасаться.

Особое внимание люди уделяли сбору рябины и калины. Ягод было настолько много, что кисти рябины вывешивали на лакомство птицам.

«Если ягод на рябине к этому дню остаётся много, зима будет милостива», указано в народном календаре на 9 сентября.

Спустя пару дней наступил период последних гроз.

«Иоанн Предтеча гонит птицу за море далёкое». «Если журавли летят на Киев, к югу, скоро наступят холода», народный календарь вновь советует взглянуть на журавлей.

Фото: 1Mi

Стоит сказать, что птицы занимали важное место в древних приметах. Например, люди не собирали клюкву до момента, пока не наступило журавлиное вече, так называемое состязание птиц.

Что сулит середина месяца?

Именно в это время в старину наступало излюбленное бабье лето.

«Семён лето провожает, бабье лето приглашает. Семь дней — бабье лето, вторые осенины», говорили наши предки.

Считалось, что если первый день бабьего лета будет солнечным, то и вся остальная осень будет теплой. И наоборот: «Бабье лето ненастно — осень сухая».

Учитывая погоду, которая будет в Тюмени в середине месяца, ждать теплой осени нам не стоит.

А конец месяца?

День укоротился уже на 5 часов. 19 сентября начинаются морозы — «Михаил заморозком землю прихватил». Наши морозы начнутся ближе к 25–28 сентября. Там синоптики обещают всего лишь +6 градусов. На следующий день люди убирали лук.

«Если на луковицах много шелухи, жди холодную зиму», считали на Руси.

22 сентября празднуется день осеннего равноденствия. Солнце даёт всё меньше тепла — «Сани вывози, зима впереди!»

27 сентября наступает последнее празднование-прощание с летом. Наступают холода и заканчивается уборка огорода. Даже сейчас некоторые люди обращают внимание на эти поговорки:

«Если в этот день северный ветер, то лето будет тёплое. Высоко летят гуси в этот день — к высокому половодью, низко — к малому».

Ну и наконец, чем суше будет на Ефимию (29 сентября), тем позднее наступит зима. И наоборот. Тюменцев в этот день согласно прогнозу ожидает снег и крупные осадки — зима, скорее всего, наступит рано.

Какие растения зацветут в сентябре?

«Наш город» выяснил, какие растения будут цвести в сентябре. Ботаник Оксана Баламутова рассказала, что из диких растений зацветет ромашка, цикорий, кульбаба.

Фото: 1Mi

«Все будет зависеть от погоды. Цикорий я видела по Ирбитскому тракту. Кульбабу и ястребинку можно встретить в полях повсеместно в округе Тюмени. Также если повезет, можно увидеть пижму и тысячелистник», поделилась знаниями Баламутова.

На городских клумбах высаживают пеларгонию, бегонию. Они тоже еще цветут.

Кроме того, в сентябре зацветут сложноцветные: астры, георгины, хризантемы. Продолжают цвести розы, петунии и бархатцы.

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