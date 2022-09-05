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В ДФО жители в 2022 оформили почти 200 тысяч полисов от СберСтрахования

5 сентября 14:13
Фото: flickr.com
Жители Дальнего Востока за 8 месяцев текущего года купили в СберСтраховании около 200 тысяч полисов страхования, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде за 2021 год.

Самой востребованной в ДФО стала программа по защите денег на картах и счетах «Сбереги финансы». По ней оформили 34% от всех розничных договоров страхования в текущем году, пишет vostokmedia.com.

Второе место по числу приобретенных страховок заняло ОСАГО. На него пришлось 32% розничного портфеля. Третья позиция, 28%, у программы страхования недвижимости, куда входит ипотечное и добровольное страхование недвижимого имущества.

Наибольшее количество выплат было произведено в рамках программ страхования имущества и каско. По программам страхования жилья чаще всего клиенты обращались из-за заливов в многоквартирных домах. На них пришлось 46% всех страховых событий в регионе за текущий год. Что касается самой крупной выплаты, страховое предприятие выплатило 1,4 млн рублей по каско на ремонт фуры SCANIA после ДТП.

По заявлению Полиной Тризоновой, руководителя пресс-службы Сбербанка, широкий перечень программ СберСтрахования даст возможность выбрать защиту на любой случай, начиная автогражданской ответственностью и заканчивая лечением при укусе клеща.

«При возникновении страхового события компания возьмет на себя финансовые вопросы и убережет ваш кошелек от незапланированных расходов», — сказала Тризонова.

Компания не так давно запустила комбинированную программу «Защита на любой случай». В рамках одного полиса она дает возможность оформить комплексную защиту сразу по нескольким направлениям. У человека есть возможность самостоятельно выбрать наполнение этой программы и отметить только нужные опции страховки. Один полис позволяет застраховать жилую недвижимость, средства на картах и счетах, защитить себя и близких при несчастном случае или выбрать актуальное сочетание рисков. Оформление двух рисков дает выгоду в 10%, трех — 15%. В общей сложности для подписчиков СберПрайм выгода по программе может составить 25%.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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