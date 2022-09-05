В ДФО жители в 2022 оформили почти 200 тысяч полисов от СберСтрахования

Компания не так давно запустила комбинированную программу «Защита на любой случай». В рамках одного полиса она дает возможность оформить комплексную защиту сразу по нескольким направлениям. У человека есть возможность самостоятельно выбрать наполнение этой программы и отметить только нужные опции страховки. Один полис позволяет застраховать жилую недвижимость, средства на картах и счетах, защитить себя и близких при несчастном случае или выбрать актуальное сочетание рисков. Оформление двух рисков дает выгоду в 10%, трех — 15%. В общей сложности для подписчиков СберПрайм выгода по программе может составить 25%.