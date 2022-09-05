ТюмГУ и ВТБ открыли в вузе первую мультиформатную аудиторию

В университете ведется масштабная работа по модернизации помещений. Нередко участие в улучшении инфраструктуры вуза принимают его партнеры. Новое пространство, созданное в рамках программы «Приоритет 2030» совместно с благотворительным фондом поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ-Страна», станет первой мультиформатной аудиторией в ТюмГУ. В ней представлены инструменты для одновременной работы в онлайн- и офлайн-режимах: всенаправленный микрофонный массив, камера с автотрекингом и зонированием, смарт-панель, ТВ-панели для ВКС, звукоусиление, умная трибуна, Wi-Fi. Локация отличается уникальным дизайнерскими оформлением и инвентарной оснащенностью.