ТюмГУ и ВТБ открыли в вузе первую мультиформатную аудиторию

В новом учебном году в рамках совместной работы стороны открыли в стенах вуза аудиторию, где специалисты банка и преподаватели университета будут проводить лекции и семинары для студентов финансовых и экономических специальностей, организовывать проектные мероприятия и открытые встречи.
В университете ведется масштабная работа по модернизации помещений. Нередко участие в улучшении инфраструктуры вуза принимают его партнеры. Новое пространство, созданное в рамках программы «Приоритет 2030» совместно с благотворительным фондом поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ-Страна», станет первой мультиформатной аудиторией в ТюмГУ. В ней представлены инструменты для одновременной работы в онлайн- и офлайн-режимах: всенаправленный микрофонный массив, камера с автотрекингом и зонированием, смарт-панель, ТВ-панели для ВКС, звукоусиление, умная трибуна, Wi-Fi. Локация отличается уникальным дизайнерскими оформлением и инвентарной оснащенностью.
Аудитория обеспечит студентам возможность непрерывного обучения вне зависимости от формы посещения занятия — очной или дистанционной.Оборудование позволяет организовать двустороннюю связь с преподавателем и эффект присутствия — вся информация генерируется в цифре. Такие аудитории позволяют университету наращивать возможности экспорта образования за счет совмещения дистанционного формата с качеством и высоким уровнем интерактивности привычного очного обучения. По схожему принципу планируется переоснастить еще 10 аудиторий.
На официальном открытии пространства, находящегося в Финансово-экономическом институте ТюмГУ, с приветственным словом выступили заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, ректор вуза Иван Романчук и управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
«Наше сотрудничество — пример успешной совместной работы университета и бизнеса.Очень важно, что представители рынка принимают непосредственное участие в деятельности вуза, делятся опытом и рассказывают о ключевых вызовах отрасли.Именно так мы готовим конкурентоспособных специалистов, понимающих актуальные задачи и умеющих их решать. Вдвойне приятно делать это в современных и комфортабельных аудиториях»рассказал ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.
«Мы активно сотрудничаем с Тюменским государственным университетом, совместно развивая не только банковские продукты и сервисы для студентов и преподавателей, но и поддерживая социальные проекты вуза. Открытие современной мультимедийной аудитории — новый шаг в нашем партнерстве.Уверены, что аудитория будет полезной для студентов и станет образцом технологичного взаимодействия между университетом и банком»,отметил Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.
На встрече также присутствовали сотрудники еще одного важного партнера университета — компании «Газпром нефть». Директор Политехнической школы ТюмГУ Михаил Писарев вместе с Евгением Кирьяновым, руководителем направления по развитию продукта ПАО «Газпром нефть», представили доклад о развитии технологического предпринимательства в вузе.
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