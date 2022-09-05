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Тюменцы жалуются на ржавые школьные заборы и потрепанные учебники

5 сентября 07:48
Фото: 1Mi
Жители Тюмени жалуются на неготовность школ к новому учебному году. Ржавые заборы, обшарпанные стены с отвалившейся штукатуркой и потрепанные учебники — с этого начался учебный год у некоторых ребят. Соответствующие фотографии горожане опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Город уже потихоньку скатывается до уровня Кургана и Омска. Правильно, зачем школы ремонтировать?», возмутились тюменцы.

Между тем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что тюменские общеобразовательные учреждения готовы к 1 сентября на 100%. Около восьми миллиардов рублей было затрачено в этом году на реконструкцию и строительство трех школ и четырех детских садов, ремонт более 55 учебных и дошкольных учреждений.

Ранее «Наш Город» писал, что на неудовлетворительное состояние здания жаловались родители учащихся тюменского лицея № 93. По словам горожан, в учебном заведении уже давно требуется провести капитальный ремонт. Пока же детям-лицеистам приходится учиться в классах, со стен которых отваливается штукатурка, а из окон во время дождя льется вода.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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