Тюменцы жалуются на ржавые школьные заборы и потрепанные учебники

«Город уже потихоньку скатывается до уровня Кургана и Омска. Правильно, зачем школы ремонтировать?», возмутились тюменцы.
Между тем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что тюменские общеобразовательные учреждения готовы к 1 сентября на 100%. Около восьми миллиардов рублей было затрачено в этом году на реконструкцию и строительство трех школ и четырех детских садов, ремонт более 55 учебных и дошкольных учреждений.
Ранее «Наш Город» писал, что на неудовлетворительное состояние здания жаловались родители учащихся тюменского лицея № 93. По словам горожан, в учебном заведении уже давно требуется провести капитальный ремонт. Пока же детям-лицеистам приходится учиться в классах, со стен которых отваливается штукатурка, а из окон во время дождя льется вода.