Тюменцы жалуются на ржавые школьные заборы и потрепанные учебники

Между тем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что тюменские общеобразовательные учреждения готовы к 1 сентября на 100%. Около восьми миллиардов рублей было затрачено в этом году на реконструкцию и строительство трех школ и четырех детских садов, ремонт более 55 учебных и дошкольных учреждений.