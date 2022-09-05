Тюменский АПК надежно обеспечивает продовольственную безопасность региона

«Свой вклад в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса вносят все сельские жители — от трудовых коллективов крупных агропредприятий до фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств», отметил губернатор.
По словам руководителя регионального департамента АПК Владимира Чейметова, объем произведенной в области сельхозпродукции на душу населения превысил 52 тыс. рублей, что больше, чем в среднем по России и УФО. Так, производство скота и птицы в живом весе — выше запланированного на 26,6%, производство молока — на 1,2%. По производству картофеля Тюменская области заняла первое место в УФО.
Более того, не смотря на аномальную жару, которая сказалась на урожае зерновых, бобовых и овощей, регион полностью обеспечил ими собственные потребности. Также в прошлом году план по экспорту сельхозпродукции перевыполнен на 46%. Этот показатель превысил 27,5 миллиона долларов США.
В 2021 году план по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель был перевыполнен на 200%, вместо планируемых 2,5 га ввели в оборот более 5 га.
Тюменский АПК по прежнему привлекателен для инвесторов. В 2021 году реализован крупный инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч в год тонн компании «РУСКОМ». В этом году продолжается работа по созданию племенного репродуктора индейки 2-го порядка компании «Дамате» на 12 миллионов инкубационных яиц. Строятся четвертая очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» и завод по глубокой̆ переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ».
Напомним, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.