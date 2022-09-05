Тюменский АПК надежно обеспечивает продовольственную безопасность региона

Тюменский АПК по прежнему привлекателен для инвесторов. В 2021 году реализован крупный инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч в год тонн компании «РУСКОМ». В этом году продолжается работа по созданию племенного репродуктора индейки 2-го порядка компании «Дамате» на 12 миллионов инкубационных яиц. Строятся четвертая очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» и завод по глубокой̆ переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ».