Тюменец сбил собаку и скрылся с места происшествия

В Тюмени на улице Линейной водитель сбил собаку и скрылся с места происшествия. Пса спасла неравнодушная женщина, она подобрала раненого, отвезла его в ветеринарную клинику и оплатила лечение. Животному понадобилась операция в связи с переломом лапы. К тому же, оказалось, что у собаки есть хозяин.

Сейчас собака породы дратхаар уже перенесла операцию. В клинике «Клевер» сообщили, что до вечера они будут ждать хозяина собаки. Но, если тот не объявится, то пса заберет на передержку женщина, оплатившая операцию. Она собирается продолжить поиски владельца. Фото: Ветеринарная клиника "Клевер" «Наш город» покопался в соседских чатах и нашел предполагаемого владельца собаки. В чате жителей частного сектора Суходольского района, в день аварии, мужчина сообщал о пропаже собаки аналогичной породы и прикреплял фотографию. Фото: Скриншот соседского чата Узнав о том, что его собака может находиться в ветеринарной клинике, он тут же поехал туда. А в «Клевере» нам сообщили, что с радостью вернут собаку владельце, если тот подтвердит, что это его питомец. Для этого мужчине будет достаточно рассказать о некоторой особенности ошейника, в котором собака поступила в клинику. Фото: Ветеринарная клиника "Клевер" Тем временем, в ГИБДД сообщили, что информации о сбитой собаке им пока не поступало. Ранее «Наш город» выяснял, почему тюменцы предпочитают породистых собак обычным дворняжкам. Материалы по теме Дворняга не хуже добермана: почему тюменцы предпочитают породистых животных