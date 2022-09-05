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Тюменец сбил собаку и скрылся с места происшествия

5 сентября 12:46
Фото: Ветеринарная клиника "Клевер"
В Тюмени на улице Линейной водитель сбил собаку и скрылся с места происшествия. Пса спасла неравнодушная женщина, она подобрала раненого, отвезла его в ветеринарную клинику и оплатила лечение. Животному понадобилась операция в связи с переломом лапы. К тому же, оказалось, что у собаки есть хозяин.

Сейчас собака породы дратхаар уже перенесла операцию. В клинике «Клевер» сообщили, что до вечера они будут ждать хозяина собаки. Но, если тот не объявится, то пса заберет на передержку женщина, оплатившая операцию. Она собирается продолжить поиски владельца.

Фото: Ветеринарная клиника "Клевер"

«Наш город» покопался в соседских чатах и нашел предполагаемого владельца собаки.

В чате жителей частного сектора Суходольского района, в день аварии, мужчина сообщал о пропаже собаки аналогичной породы и прикреплял фотографию.

Фото: Скриншот соседского чата

Узнав о том, что его собака может находиться в ветеринарной клинике, он тут же поехал туда.

А в «Клевере» нам сообщили, что с радостью вернут собаку владельце, если тот подтвердит, что это его питомец. Для этого мужчине будет достаточно рассказать о некоторой особенности ошейника, в котором собака поступила в клинику.

Фото: Ветеринарная клиника "Клевер"

Тем временем, в ГИБДД сообщили, что информации о сбитой собаке им пока не поступало.

Ранее «Наш город» выяснял, почему тюменцы предпочитают породистых собак обычным дворняжкам.

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#Новости#ДТП#Ветеринары#Животные#Жестокость#Жестокое обращение с животными#Домашние животные#Операция#Алена Патрушева#Происшествия
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