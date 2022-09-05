Тюменец сбил собаку и скрылся с места происшествия

Сейчас собака породы дратхаар уже перенесла операцию. В клинике «Клевер» сообщили, что до вечера они будут ждать хозяина собаки. Но, если тот не объявится, то пса заберет на передержку женщина, оплатившая операцию. Она собирается продолжить поиски владельца.
«Наш город» покопался в соседских чатах и нашел предполагаемого владельца собаки.
В чате жителей частного сектора Суходольского района, в день аварии, мужчина сообщал о пропаже собаки аналогичной породы и прикреплял фотографию.
Узнав о том, что его собака может находиться в ветеринарной клинике, он тут же поехал туда.
А в «Клевере» нам сообщили, что с радостью вернут собаку владельце, если тот подтвердит, что это его питомец. Для этого мужчине будет достаточно рассказать о некоторой особенности ошейника, в котором собака поступила в клинику.
Тем временем, в ГИБДД сообщили, что информации о сбитой собаке им пока не поступало.