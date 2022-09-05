Топ-3 недели: скандал из-за хиджаба, подрывники ТЭЦ, запрет мобильников в школах

Во второй день нового учебного года, 2 сентября, социальные сети облетел видеоролик со скандалом в школе № 88. Директор школы не хотела пускать на занятия пятиклассницу из-за того, что на голове у нее был хиджаб. Свое поведение руководитель общеобразовательного заведения пояснила тем, что придерживается принципов светского образования. И в уставе школы прописано, что «не допускается ношение учащимися головного убора в помещениях во время занятий».