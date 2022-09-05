Топ-3 недели: скандал из-за хиджаба, подрывники ТЭЦ, запрет мобильников в школах

В Тюмени родители одной из школьниц раздули скандал на религиозной почве.
Во второй день нового учебного года, 2 сентября, социальные сети облетел видеоролик со скандалом в школе № 88. Директор школы не хотела пускать на занятия пятиклассницу из-за того, что на голове у нее был хиджаб. Свое поведение руководитель общеобразовательного заведения пояснила тем, что придерживается принципов светского образования. И в уставе школы прописано, что «не допускается ношение учащимися головного убора в помещениях во время занятий».
После того, как в конфликт с директором школы вступила мама девочки, ребенка все-таки пустили на занятия.
В самой школе отмечают, что ребенку никто не запрещал идти на занятия. Был лишь задан вопрос, будет ли она снимать платок с головы. В общеобразовательном учреждении отметили, что 1 сентября на линейке пятиклассница также была в платке, и никто ей не сказал ни слова.
Между тем в Государственной думе за директора школы заступились. Заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что увольнять руководителя не нужно — достаточно вынесения случившегося на общественное обсуждение.
На данный момент по факту инцидента инициирована проверка со стороны департамента образования Тюменской области и Комитета по делам национальностей.
В областной столице у ТЭЦ-2 задержали двух мужчин со взрывчаткой.
В Тюмени в конце августа задержали двух молодых людей с самодельной взрывчаткой. Тюменцы изготовили бомбу весом немногим более 312 граммов, два детонатора и планировали подорвать ее рядом с ТЭЦ-2. Там их и задержали сотрудники правоохранительных органов.
О неудавшихся подрывниках известно немного — Кирилл Брик и Дениз Айдын ранее учились в Городском техническом лицее при ТюмГНГУ (сейчас-лицей Тюменского индустриального университета). Из общих интересов — любовь к музыкальным исполнителям, скрывающим свое лицо.
Дениз также являлся одним из поклонников компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, прошел курс специальной военной подготовки.
Кирилл, судя по социальным сетям, подрабатывал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Правда официально из молодых людей ни один не работал.
В настоящее время тюменцы находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 233.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.
Школьникам запретили пользовать телефона во время уроков.
Новое правило начало действовать в российских школах. Теперь учащимся запрещено пользоваться телефонами. Правда, ограничение касается лишь уроков — на переменах школьники могут свободно играть в мобильные игры или общаться в социальных сетях с друзьями.
Кроме того, в отдельных случаях мобильными телефонами могут разрешить пользоваться и на уроках, если это необходимо в рамках образовательного процесса. В частности, для того, чтобы подобрать нужный материал к занятиям.