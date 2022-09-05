nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ-3 недели: скандал из-за хиджаба, подрывники ТЭЦ, запрет мобильников в школах

5 сентября 04:22
Фото: 1Mi
В Тюмени родители одной из школьниц раздули скандал на религиозной почве. В областной столице у ТЭЦ-2 задержали двух мужчин со взрывчаткой. Школьникам запретили пользовать телефона во время уроков. «Наш Город» о самых главных событиях минувшей недели.

В Тюмени родители одной из школьниц раздули скандал на религиозной почве.

Во второй день нового учебного года, 2 сентября, социальные сети облетел видеоролик со скандалом в школе № 88. Директор школы не хотела пускать на занятия пятиклассницу из-за того, что на голове у нее был хиджаб. Свое поведение руководитель общеобразовательного заведения пояснила тем, что придерживается принципов светского образования. И в уставе школы прописано, что «не допускается ношение учащимися головного убора в помещениях во время занятий».

После того, как в конфликт с директором школы вступила мама девочки, ребенка все-таки пустили на занятия.

Фото: 1 MI

В самой школе отмечают, что ребенку никто не запрещал идти на занятия. Был лишь задан вопрос, будет ли она снимать платок с головы. В общеобразовательном учреждении отметили, что 1 сентября на линейке пятиклассница также была в платке, и никто ей не сказал ни слова.

За директора тюменской школы заступились в Госдуме
Узнать подробнее

Между тем в Государственной думе за директора школы заступились. Заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что увольнять руководителя не нужно — достаточно вынесения случившегося на общественное обсуждение.

На данный момент по факту инцидента инициирована проверка со стороны департамента образования Тюменской области и Комитета по делам национальностей.

«Дочку не пускали в школу»: родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени
Узнать подробнее

В областной столице у ТЭЦ-2 задержали двух мужчин со взрывчаткой.

В Тюмени в конце августа задержали двух молодых людей с самодельной взрывчаткой. Тюменцы изготовили бомбу весом немногим более 312 граммов, два детонатора и планировали подорвать ее рядом с ТЭЦ-2. Там их и задержали сотрудники правоохранительных органов.

О неудавшихся подрывниках известно немного — Кирилл Брик и Дениз Айдын ранее учились в Городском техническом лицее при ТюмГНГУ (сейчас-лицей Тюменского индустриального университета). Из общих интересов — любовь к музыкальным исполнителям, скрывающим свое лицо.

Дениз также являлся одним из поклонников компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, прошел курс специальной военной подготовки.

Кирилл, судя по социальным сетям, подрабатывал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Правда официально из молодых людей ни один не работал.

В настоящее время тюменцы находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 233.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Что известно о неудавшихся подрывниках тюменской ТЭЦ-2
Узнать подробнее

Школьникам запретили пользовать телефона во время уроков.

Новое правило начало действовать в российских школах. Теперь учащимся запрещено пользоваться телефонами. Правда, ограничение касается лишь уроков — на переменах школьники могут свободно играть в мобильные игры или общаться в социальных сетях с друзьями.

Фото: 1 Mi

Кроме того, в отдельных случаях мобильными телефонами могут разрешить пользоваться и на уроках, если это необходимо в рамках образовательного процесса. В частности, для того, чтобы подобрать нужный материал к занятиям.

Что изменится в жизни школьников Тюмени с 1 сентября 2022 года
Узнать подробнее

Материалы по теме
Что изменится в жизни школьников Тюмени с 1 сентября 2022 годаЧто известно о неудавшихся подрывниках тюменской ТЭЦ-2 «Дочку не пускали в школу»: родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени
#Новости#ТОП-3#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25