«Сниму порчу»: в Тюмени пенсионерки попались на удочку знахарки-аферистки

В полиции пострадавшие сообщили, что «знахарка» сама подходила к ним на улице, начинала разговор, сообщала об обнаруженной у них болезни и предлагала свои услуги по лечению. Доверчивые тюменки, желая избавиться от недуга, приглашали мошенницу к себе в дом.
Для проведения обряда исцеления, колдунья просила дать ей деньги и украшения. Заполучив желаемое, она сбегала.
Сотрудники полиции задержали мошенницу в Заводоуковске. Знахаркой оказалась ранее судимая 45-летняя жительница Кировской области. На данный момент она находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».