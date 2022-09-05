«Сниму порчу»: в Тюмени пенсионерки попались на удочку знахарки-аферистки

В полиции пострадавшие сообщили, что «знахарка» сама подходила к ним на улице, начинала разговор, сообщала об обнаруженной у них болезни и предлагала свои услуги по лечению. Доверчивые тюменки, желая избавиться от недуга, приглашали мошенницу к себе в дом.