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«Сниму порчу»: в Тюмени пенсионерки попались на удочку знахарки-аферистки

5 сентября 08:36
Фото: МВД МЕДИА
Знахарку-мошенницу задержали в Заводоуковске тюменские полицейские. Женщина предложила трем пожилым тюменкам «снять порчу», однако в итоге доверчивые пенсионерки остались не только без порчи, но и без денег и золотых украшений. «Колдовство» им обошлось в 300 тысяч рублей.

В полиции пострадавшие сообщили, что «знахарка» сама подходила к ним на улице, начинала разговор, сообщала об обнаруженной у них болезни и предлагала свои услуги по лечению. Доверчивые тюменки, желая избавиться от недуга, приглашали мошенницу к себе в дом.

Для проведения обряда исцеления, колдунья просила дать ей деньги и украшения. Заполучив желаемое, она сбегала.

Сотрудники полиции задержали мошенницу в Заводоуковске. Знахаркой оказалась ранее судимая 45-летняя жительница Кировской области. На данный момент она находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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