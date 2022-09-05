Сентябрьский отдых 2022: куда можно поехать тюменцам?

У отпуска в сентябре достаточно много достоинств. Обычно море все еще теплое, мягкое солнце без зноя и относительно свободные пляжи.
«Наш город» пообщался с директором туристического агентства «FunSun» Натальей Приходько. По ее словам, самым популярным и любимым направлением российских туристов остается Турция. Осенью там сохраняется хорошая погода и теплое море.
«Прямой вылет из Тюмени в Турцию — хит наших продаж. В среднем, на 9 ночей в хороший отель для троих человек путевка „все включено“ обойдется в 250 тысяч рублей», рассказала Приходько.
Наталья считает, что именно в Турцию стоит ехать за хорошим и при этом недорогим отдыхом у моря. А вообще, тур «все включено» на неделю будет стоить от 170 тысяч на троих. На сегодняшний день это недорого.
«Из Екатеринбурга или Москвы можно вылететь в Египет. В целом, та же ценовая категория, как и в Турции», отметила Наталья.
В Египет сейчас продаются туры, летают чартеры и прямые регулярные рейсы в Каир и Шарм-эль-Шейх. Российским туристам стоит готовиться к тому, что путевка «все включено» в пятизвездочный отель будет стоить на 30-40% дороже, чем самый дешевый тур. Не все готовы выложить кругленькую сумму в нынешних реалиях.
Многие россияне выбирают это направление для осеннего отдыха. Обычно летают с пересадкой в Минске. Кто-то же выбирает другой путь — добирается через Владикавказ, а дальше своим ходом на машине.
Билеты на одного человека в обе стороны обойдутся от 30-35 тысяч рублей. Номер в отеле на человека можно взять за 3-4 тысячи рублей за ночь. Напоминаем, что осень в Грузии начинается в ноябре.
Самым популярным курортным местом в Грузии является Батуми. Некоторые едут в эту страну, чтобы насладиться живописными видами, погулять по уютным улочкам и посмотреть дворцы в классическом грузинском стиле.
В Таиланд сейчас можно улететь только с пересадками, прямых перелетов по-прежнему очень мало. Да и цены вас не обрадуют.
«Только один билет будет стоить от 120-140 тысяч рублей на человека», сообщила Наталья.
В основном, в сентябре в Таиланд летят, чтобы смотреть достопримечательности. Туристам не помешает ни жара, ни толпы экскурсантов. А вот насладиться экзотикой страны получится на все сто процентов.
В сентябре для знакомства доступны все храмовые комплексы, архитектурные памятники, заповедники и национальные парки. Только не забывайте обращать внимание на погодные условия.
Да, Мальдивы вдруг оказались в этом списке. Сравнивая сентябрьский отдых на Мальдивах с отдыхом в Черногории или Греции, можно понять, что это относительно бюджетный вариант.
Некоторым проще полететь прямым рейсом «Аэрофлота», однако, мы советуем обратить внимание на арабских перевозчиков с пересадкой в Эмиратах или Катаре.
Для отдыха с детьми лучше всего подойдет атолл Южный Мале. Среди россиян лучшими островами атолла Ари считаются Курамати и Сан Айлэнд. Если вы выбираете пляжный отдых, стоит полететь на остров Ангага.
Что касается пляжей, то наши соотечественники считают лучшими Кокоа Айлэнд, Сан Айлэнд, пляжи Фулхадху и Бьяду в Южном Мале.
Наши курорты открыты для туристов. В сентябре жара спадает, но море все еще остается теплым. В конце месяца вы уже не встретите толпы туристов на пляже, поскольку основной наплыв был летом. Отдохнуть можно в Сочи, Краснодарском крае, Крыму и Абхазии. Выбирайте на свой вкус.
«Погода портится. Если вас это не пугает — вперед. Отдых в Абхазии и Сочи обойдется в 120-150 тысяч рублей на базе завтраков», поделилась директор туристического агентства «FunSun».
Хороший вариант для отдыха в сентябре — республика Адыгея. В сентябре там организовывают различные мероприятия, например, календарные праздники, яркие фестивали или концерты.
В республику многие едут, чтобы попробовать вкусные блюда национальной кухни. Кроме того, живописные виды гор и скал никого не оставят равнодушными.
Елена Архипова поехала в Адыгею вместе с мужем. Она поделилась с «Нашим городом» своими впечатлениями. Елена рассказала, что с первого взгляда влюбилась в этот плодородный край. С наступлением осени можно полноценно продлить себе летний отдых, насладиться мягким теплым климатом, вкуснейшими фруктами и шикарными видами.
«Адыгея — это красивейшие горы, уникальные пещеры, живописные водопады, близость местности к морю. Из минусов могу назвать не совсем удобную логистику для полетов на самолете», подчеркнула Архипова.
Елена рассказала, что в сентябре можно прекрасно провести время на черноморском побережье, недалеко от Геленджика. В это время там очень комфортно, воздух прогретый, много спелых фруктов.
«В самом Геленджике многолюдно, а вот в отелях можно отдохнуть без суеты», добавила путешественница.
«Если лишних денег нет, всегда можно съездить в Санкт-Петербург, Москву или Калининград. Обычно в наши города туристы ездят на недельку», предлагает директор турагентства.
Развлечений множество. Например, в сентябре стартует новый театральный сезон в Санкт-Петербурге. Можно сходить в Мариинский, Александринский, Михайловский театры. Также в начале осени еще работают фонтаны Петергофа.
Сентябрь — лучшее время для пешеходных прогулок по столице. В Москве более 900 памятников, около 100 парковых зон, разнообразие интересных музеев и центров развлечений.