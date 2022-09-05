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Счетная палата Тюменской области нашла нарушения в бюджетной сфере на 63 млн рублей

5 сентября 12:44
Фото: 1Mi
Счетная палата Тюменской области отчиталась об итогах проверок за II квартал 2022 года. В бюджете не досчитались 62 миллионов рублей. Палата выявила 196 нарушений, а к должностным лицам применены 17 дисциплинарных взысканий.
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Бюджет

По результатам проверок, проведенных Счетной палатой во II квартале нынешнего года, было выявлено 196 нарушений и недостатков в финансово- бюджетной сфере (в том числе по проверкам I квартала 2021 года).

Их общая сумма составила 63 миллиона рублей.

Палата направила представления с предложениями о решении этих проблем и в результате с контроля сняли 179 нарушений на сумму в 46,9 миллиона рублей.

Также Дмитрий Огородников, председатель Счетной палаты Тюменской области, сообщил, что в отчетном периоде к должностным лицам было применено 17 дисциплинарных взысканий.

В частности, был нарушен Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В документе указано, что при проверке годовых отчетов за 2021 год также был выявлен ряд нарушений.

В отчете также предоставлена информация о том, что в 2021 году, на реализацию 33 региональных проектов было потрачено 12,7 млрд рублей, а это 99,9% от предусмотренного объема финансирования.

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