Сбер: объем средств физлиц по итогам 2022 года возрастет

Как также сообщил Царев, в августе Сбербанк отметил максимальный объем предоставления потребительских кредитов с начала 2022 года. Он подчеркнул: активизация спроса случилась на фоне снижения ставок и смягчения требований к клиентам, которые берут займы. Портфель физических лиц с начала года вырос на 5,1%. Драйверами являются кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). Для клиентов Сбербанка с 15 июля действует программа рефинансирования ипотечного кредитования: около трети жилищных кредитов выдается в рамках программ господдержки, заключил первый зампред правления Сбербанка.