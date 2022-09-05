Сбер: объем средств физлиц по итогам 2022 года возрастет

При этом первый зампред правления Сбера ожидает, что рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала года после снижения на 4,2% к июню 2022 года. Кирилл Царев также отметил: вместе с тем Сбербанк планирует увеличить свою долю на рынке потребительского кредитования, пишет vostokmedia.com.
Кирилл Царев также подчеркнул: сейчас размер средств россиян в валюте в Сбербанке составляет не более 10% от общих сбережений физических лиц, что подтверждается и показателями Центробанка. Согласно данным ЦБ, российские граждане, как и прежде, мало интересуются валютными депозитами. Доля валютных сбережений за июнь сократилась на 2,5 процентного пункта и достигла 11,5%, что является историческим минимумом.
Царев высказался по поводу запуска валютных вкладов в “дружественных” валютах. Для привлечения пассивов в альтернативных валютах необходимо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. “Пока эту тему комментировать преждевременно", – сообщил первый зампред правления Сбербанка .
При этом Кирилл Царев подчеркнул: банк уже открывает сберегательные счета в юанях. Как сообщает РИА “Новости”, в 10 банках из 30 крупнейших по размеру активов есть возможность открыть вклады в юанях. При этом ставки во многих довольно низкие.
Как также сообщил Царев, в августе Сбербанк отметил максимальный объем предоставления потребительских кредитов с начала 2022 года. Он подчеркнул: активизация спроса случилась на фоне снижения ставок и смягчения требований к клиентам, которые берут займы. Портфель физических лиц с начала года вырос на 5,1%. Драйверами являются кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). Для клиентов Сбербанка с 15 июля действует программа рефинансирования ипотечного кредитования: около трети жилищных кредитов выдается в рамках программ господдержки, заключил первый зампред правления Сбербанка.