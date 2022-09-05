По поручению губернатора Тюменской области райбольница получит новое оборудование

Еще одно важное поручение, которое дал глава региона по итогам личного приема, касается безопасности школьников. Мама первоклассника из села Новая Заимка Заводоуковского городского округа Мария Фельгер сообщила, что один из пяти автобусов, доставляющих детей в Новозаимскую среднюю школу, в которой числятся 600 учеников, нуждается в замене. Он находится в эксплуатации уже около десяти лет.