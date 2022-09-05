Около Тюмени на Червишевском тракте столкнулись три машины. Пострадали два человека

На место инцидента прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели МЧС.
«Здесь столкнулись «Хендэ Солярис», «Нива» и «Лада Гранта». Предварительно, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, через пластиковые ограждения»сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».
По предварительным данным, ранены 2 человека. Спасатели пытаются разблокировать водителя машины «Шевроле Нива».
Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Пермякова водители и прохожие спасли молодого человека, который стоял на краю моста. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.