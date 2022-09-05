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Около Тюмени на Червишевском тракте столкнулись три машины. Пострадали два человека

5 сентября 13:05
Фото: «НашГород»
Около областной столицы на трассе Курган-Тюмень (Червишевский тракт) 5 сентября столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу». Автомобили заблокировали движение в сторону выезда из города, по данным 2ГИС, здесь образовалась большая пробка.

На место инцидента прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели МЧС.

«Здесь столкнулись «Хендэ Солярис», «Нива» и «Лада Гранта». Предварительно, водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, через пластиковые ограждения»сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».

Фото: 2гис

По предварительным данным, ранены 2 человека. Спасатели пытаются разблокировать водителя машины «Шевроле Нива».

Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Пермякова водители и прохожие спасли молодого человека, который стоял на краю моста. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

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