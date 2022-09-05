На ВЭФ впервые появилась гостиная группы «Интеррос»

По традиции на форуме обсудят тему развития социально ответственного бизнеса на Дальнем Востоке в других регионах РФ, сообщает newizv.ru. Свое мнение по поводу текущего положения, а также решения по проектам развития территорий озвучат эксперты федеральных предприятий, которые выступят для гостей мероприятия в рамках сессии форума. Это руководители «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «РусГидро», «Росатома», «Газпрома» и других отечественных и зарубежных компаний.
Делегация группы компаний «Интеррос» в рамках форума собрала представителей основных направлений бизнеса: компании «Норникель», Росбанка, токенизационной платформы «Атомайз», венчурного фонда «Восход» и строящегося на Камчатке нового курорта мирового уровня — парка «Три вулкана».
Представители указанных компаний проведут в гостиной «Интерроса» свои мероприятия: мастер-класс токенизационной платформы «Атомайз», питч-сессию венчурного фонда «Восход», презентуют парк «Три вулкана». Детально о работе компаний расскажут директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов, председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин, генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева и генеральный директор венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.
Гостиную «Интерроса» расположили в корпусе А на третьем уровне. На сайте Форума в разделе «Тематические площадки» указано расписание мероприятий площадки «Интерроса».