nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ВЭФ впервые появилась гостиная группы «Интеррос»

5 сентября 12:02
Фото: Росконгресс
Восточный экономический форум, или ВЭФ-2022, стартовал во Владивостоке. Мероприятие проходит под лозунгом «На пути к многополярному миру». В текущем году впервые группа компаний «Интеррос» на форуме презентовала деловую программу у себя в гостиной.

По традиции на форуме обсудят тему развития социально ответственного бизнеса на Дальнем Востоке в других регионах РФ, сообщает newizv.ru. Свое мнение по поводу текущего положения, а также решения по проектам развития территорий озвучат эксперты федеральных предприятий, которые выступят для гостей мероприятия в рамках сессии форума. Это руководители «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «РусГидро», «Росатома», «Газпрома» и других отечественных и зарубежных компаний.

Делегация группы компаний «Интеррос» в рамках форума собрала представителей основных направлений бизнеса: компании «Норникель», Росбанка, токенизационной платформы «Атомайз», венчурного фонда «Восход» и строящегося на Камчатке нового курорта мирового уровня — парка «Три вулкана».

Представители указанных компаний проведут в гостиной «Интерроса» свои мероприятия: мастер-класс токенизационной платформы «Атомайз», питч-сессию венчурного фонда «Восход», презентуют парк «Три вулкана». Детально о работе компаний расскажут директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов, председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин, генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева и генеральный директор венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Гостиную «Интерроса» расположили в корпусе А на третьем уровне. На сайте Форума в разделе «Тематические площадки» указано расписание мероприятий площадки «Интерроса».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25