На ВЭФ впервые появилась гостиная группы «Интеррос»

По традиции на форуме обсудят тему развития социально ответственного бизнеса на Дальнем Востоке в других регионах РФ, сообщает newizv.ru. Свое мнение по поводу текущего положения, а также решения по проектам развития территорий озвучат эксперты федеральных предприятий, которые выступят для гостей мероприятия в рамках сессии форума. Это руководители «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «РусГидро», «Росатома», «Газпрома» и других отечественных и зарубежных компаний.