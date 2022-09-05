На тюменской трассе в ДТП погибла жительница Омской области

73-летняя жительница Омской области погибла накануне в жесткой аварии, произошедшей на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 328-м километре столкнулись две легковушки и грузовик. Водитель Chevrolet врезалась в большегрузный транспорт, а затем влетела в ехавший по встречной полосе Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили водитель и пассажирка Chevrolet, 73-летняя пенсионерка. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм пожилая женщина скончалась в больнице. Всего за минувшие выходные сентября на дорогах Тюменской области произошло двенадцать аварий, в которых различные ранения получили двенадцать человек. Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Профсоюзной на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford сбил пожилую женщину 1962 года рождения. Пенсионерку доставили в больницу с переломом ребер.