Бабьего лета не будет: в Тюмени на неделю зарядят дожди

Первый понедельник сентября в Тюмени будет пасмурным и прохладным. По прогнозам метеорологов, в ночные часы термометры покажут + 6 + 10, в светлое время суток воздух прогреется до + 14 + 15. Несмотря на затянутое тучами небо, осадки в этот день маловероятны.

Во вторник, 6 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода и + 7 + 10 в темное время суток, до + 12 + 13 днем. Вечером вероятны кратковременные дожди. В среду в областной столице похолодает. Максимальная температура воздуха ночью составит + 6 + 7, днем + 9 + 10. Также ожидаются осадки в виде небольших дождей. В четверг погода существенно не изменится + 8 + 11 в течение дня и кратковременные дожди. В последний день рабочей недели, пятницу, немного потеплеет, несмотря на дожди. Ночью столбики термометров покажут + 8 + 11, в дневные часы поднимутся до + 13 + 14. В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, ожидается пасмурная дождливая погода. Максимальная температура воздуха в эти дни в темное время суток составит + 7 + 9 и + 10 + 11 днем. Материалы по теме В Тюменской области ожидаются заморозки до -5