«Альфа-банк» не отвечает на вопросы клиентов о кредитной амнистии

«Альфа-Банк» работает 24 года, он был зарегистрирован в 1998 году. По данным на 2022 год у банка действуют 50 филиалов в разных городах России
59,5 млрд рублей, активы-нетто банка на конец 2021 года составляют более 5 трлн 889 млрд рублей.
99,9% одного из крупнейших российских банков управляет «АБ холдинг», который в свою очередь, управляется офшорной компанией ABH Holdings S.A. Она находится на Кипре, как и ее дочернее предприятие, Alfa Capital Holdings. Акции фирмы поделены между двумя акционерами. Контрольным пакетом в размере 97,4% акций владеет холдинг ABH Holdings S.A. Среди крупных акционеров этого офшора миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и другие.
19 июля 2022 года Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, что Фридман и Авен получили украинское гражданство. «Альфа-Групп» заявила, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинского гражданства и не обращались за ним. Ранее информация об этом появилась в Telegram-каналах. В «Альфа-Групп» пригрозили обращением в правоохранительные органы по факту клеветы.
Одновременно с тем появилась информация, что проживающие сейчас в Лондоне Михаил Фридман и Петр Авен — оспаривают введение против них санкций в Общем суде Евросоюза (ЕС), об этом написал The Wall Street Journal (WSJ). И в тот же момент появились публикации, что власти Украины наложили арест на корпоративные права сети крупнейших в республике предприятий по производству минеральной воды, принадлежащих российскому бизнесмену Михаилу Фридману.
По данным офиса генпрокурора Украины, арест наложен на общую сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).
Чем закончится для банкиров в Лондоне и остающегося им подконтрольным через офшоры банка в России пока неизвестно. Известно одно — у «Альфа-банка» есть опыт получения компенсации за публикации в независимых СМИ. В 2005 году суд по иску банка к изданию «КоммерсантЪ» признал, что порочащими признаются не только сведения о нарушении законодательства, но и сведения, порочащие производственную или общественную деятельность истца. Фактически, публикация с подтвержденными данными которые привели к оттоку клиентов банка стала причиной иска на 30 млн рублей.
В августе 2022 года в даркнете оказалась база данных клиентов «Альфа-банка» с именами и паспортными данными клиентов, а также балансами клиентских счетов. До этого под атакой хакеров оказывались «Яндекс-еда», частные медицинские лаборатории, новость о распространении банковской базы данных появилась впервые в 2022 году. Однако, в самом банке назвали эту базу «неактуальным файлом: никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности». Также в пресс-службе уточнили, что служба безопасности банка регулярно делает контрольные закупки по так называемым утечкам, чтобы убедиться, что баз с настоящими данными клиентов нет. Эксперты федеральных СМИ в сфере банковской безопасности также подтверждали, что это давно попавшая в сеть база данных.
По данным СМИ и сервисов для отзывов и жалоб клиентов банков, «Альфа-банк» часто упоминается интернет- и телефонными мошенниками при попытках получить доступ к онлайн-банкингу. Также название банка часто фигурирует в сообщениях мошенников как банк, в котором неизвестное лицо «пытается взять кредит» на имя клиента.
С весны 2022 года «Альфа-Банк», как и другие банки, ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие», ПСБ находится под санкциями США. Это означает полную блокировку активов банка, которые как-либо связаны с финансовой системой США. Американские компании и граждане теперь не могут иметь счета, перечислять деньги и как-либо еще взаимодействовать с «Альфа-Банком», а также с компаниями, которыми он владеет более чем на 50%.
В начале марта 2022 «Альфа-банк» на своей странице разместил сообщение, что попавшие под санкции ЕС миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка» и будут оспаривать свое включение в санкционный список. Это сообщение позднее было удалено с сайта кредитной
Из совета директоров «Альфа-банка» также вышли венчурный инвестор, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, а также основатель IT-холдинга GS Invest Сергей Мацоцкий, Совет директоров возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. Ранее Фридман вышел из совета директоров Veon — владельца сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
Одновременно с этим ряд СМИ опубликовали без указания источников письмо Фридмана сотрудникам подконтрольной ему лондонской компании «LetterOne», в котором он называл происходящее на Украине «трагедией» и говорил о необходимости остановить кровопролитие.
Теперь клиенты «Альфа-банка» не могут пользоваться платежными приложениями на телефоне, расплачиваться ими за границей и покупать на зарубежных сайтах, а у брокеров «Альфа-Инвестиции» стоит запрет на торговлю иностранными бумагами и получение дивидендов и купонов от иностранных компаний.
Клиентам банка перестали начислять % на остаток по карте (необходимо иметь отдельный накопительный счет). Также временно уменьшался размер кешбека (до 0,5%), сейчас от 1,5% до 2% в зависимости от различных условий обслуживания.
Читатель Сергей Н. обратился в редакцию с информацией о том, что ему неожиданно стали приходить сообщения от «Альфа-банка», где у него ранее был открыт счет, но несколько лет назад он перестал пользоваться картой банка. Ни задолженностей перед банком, ни денег на счету не оставалось. Сейчас при обращении в банк Сергей выяснил, что у него накопилась задолженность — за обслуживание неактивного счета за несколько лет.
Журналист nashgorod.ru решил проверить, нет ли у него счета в банке и также как Сергей был немало удивлен наличию задолженности. В этом случае оказалось, что во всем повинен электронный кошелёк web money, зарегистрированный более 10 лет назад, а потом благополучно забытый. Банк стал оператором электронных денежных средств, и без присутствия клиента открыл счет на давно не используемый электронный кошелек. И начал — за комиссию — обслуживать этот счет, о чем клиента не предупредил.
Как ответили журналисту по общему правилу, договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Кроме того, банк вправе закрывать не активные на протяжении года счета с «отрицательным балансом» — договор банковского счета может быть расторгнут судом по требованию банка. Также при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента — гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и операций по этому счету банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив клиента об этом в письменной форме. Если на счету клиента есть деньги, но он на протяжении 60 дней за ними не обратился, то банк вправе зачислить их на спецсчет в ЦБ.
Все остальное по закону должно выполняться так, как прописано в клиентском договоре. Статья 29 Закона о банках и банковской деятельности прямо предусматривает, что комиссионное вознаграждение по банковским операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.С учетом вышеизложенного, клиент обязан оплачивать услуги банка по совершению операций с денежными средствами на его счете, комиссионное вознаграждение по банковским операциям согласно условиям, на которых был заключен договор банковского счета. Кроме того, без волеизъявления клиента договор банковского счета и, как следствие, открытие и закрытие банковского счета, не может быть осуществлено кредитной организацией в одностороннем порядке.
Проще говоря — всегда храните банковские договоры и читайте все, что в них написано. Остальное — вопросы клиенториентированности.
Подобных случаев, как оказалось — с принудительным открытием брокерских счетов, кредитных карт и взимания оплаты за обслуживание неактивных счетов, как оказалось, достаточно много. На это указывают жалобы, опубликованные в специальном разделе сервиса «Банки.ру». Впрочем, и сам банк этого не скрывает, о чем свидетельствует информация на официальном сайте: по сути, если вы не позаботились о закрытии своего счета, то сами и виноваты.
«Закрывать счёт неактивированного пластика не нужно. Если вы ни разу не пользовались карточкой, она может лежать сколько угодно долго: деньги за обслуживание и услуги списывать не будут. А вот если вы задали пин-код и совершили первую операцию, карта становится активной. Если потерять, выбросить или сломать действующую карточку, происходит следующее. В случае с кредиткой банк ежемесячно начисляет проценты за предыдущий отчётный период. И каждый месяц необходимо вносить минимальный платёж. Из-за этого, даже если вы пополнили кредитный лимит, может возникнуть задолженность. Образуется просрочка, банк будет начислять штрафы и пени, снимать деньги за услуги и годовое обслуживание, передавать информацию о задолженности в бюро кредитных историй. Хорошо, если сразу позвонят из банка и сообщат, что следует погасить долг. Но если клиент сменил номер телефона, то он будет всё больше уходить в минус и не знать об этом. С дебетовой карточкой ситуация обычно менее критична: годовое обслуживание обычно бесплатное, проценты за пользование деньгами не начисляются. Поэтому уйти в большой минус не получится. Исключение — если вы пользовались овердрафтом», указано на странице сайта банка.