Александр Моор встретился с лучшими учителями Тюменской области

«Я благодарю вас за преданность делу, профессионализм и настоящую любовь к детям. Для ответов на вызовы, которые стоят сегодня перед всеми нами, вы обладаете подлинными знаниями об истории нашей страны, достижениях науки, культуре нашей многонациональной Родины. Все это позволяет вести откровенные диалоги с нашими детьми — о жизненных смыслах, об умении отличить правду от лжи», обратился к учителям Александр Моор.
Система тюменского образования активно набирает обороты, подчеркнул губернатор. Повышается престиж профессии учителя и статуса педагога.
«Мы и дальше постараемся делать все от нас зависящее, чтобы учительский труд оставался значимым для каждого жителя Тюменской области», подчеркнул глава региона.
Александр Моор торжественно вручил 45 педагогам ведомственные и региональные награды за добросовестный труд и пожелал всем тюменским учителям здоровья, счастья и новых побед.
К слову, социальная поддержка педагогов является одной из приоритетных задач в Тюменской области. Работники сферы могут получить возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, аренды жилья молодым педагогам. Кроме жилищных субсидий работники образования могут получить служебное жилье. В селах строят новые дома, в которых предоставляют квартиры учителям.