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Александр Моор встретился с лучшими учителями Тюменской области

5 сентября 14:05
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Воспитание патриотического стержня в наших детях — одна из задач современной школы. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор на торжественной встрече с лучшими тюменскими педагогами, которая состоялась 5 октября, в День учителя. Он также поблагодарил педагогов за профессионализм и любовь к детям.

«Я благодарю вас за преданность делу, профессионализм и настоящую любовь к детям. Для ответов на вызовы, которые стоят сегодня перед всеми нами, вы обладаете подлинными знаниями об истории нашей страны, достижениях науки, культуре нашей многонациональной Родины. Все это позволяет вести откровенные диалоги с нашими детьми — о жизненных смыслах, об умении отличить правду от лжи», обратился к учителям Александр Моор.

Система тюменского образования активно набирает обороты, подчеркнул губернатор. Повышается престиж профессии учителя и статуса педагога.

«Мы и дальше постараемся делать все от нас зависящее, чтобы учительский труд оставался значимым для каждого жителя Тюменской области», подчеркнул глава региона.

Александр Моор торжественно вручил 45 педагогам ведомственные и региональные награды за добросовестный труд и пожелал всем тюменским учителям здоровья, счастья и новых побед.

К слову, социальная поддержка педагогов является одной из приоритетных задач в Тюменской области. Работники сферы могут получить возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, аренды жилья молодым педагогам. Кроме жилищных субсидий работники образования могут получить служебное жилье. В селах строят новые дома, в которых предоставляют квартиры учителям.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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