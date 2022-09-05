Александр Моор встретился с лучшими учителями Тюменской области

«Я благодарю вас за преданность делу, профессионализм и настоящую любовь к детям. Для ответов на вызовы, которые стоят сегодня перед всеми нами, вы обладаете подлинными знаниями об истории нашей страны, достижениях науки, культуре нашей многонациональной Родины. Все это позволяет вести откровенные диалоги с нашими детьми — о жизненных смыслах, об умении отличить правду от лжи», обратился к учителям Александр Моор.