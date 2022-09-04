Жительница Тюмени обворовала книгообменник в Сквере Крапивина

А после логичного вопроса, зачем она это делает, тюменка сбежала с места преступления, не забыв прихватить с собой добычу.
«Днём в Сквере Крапивина какая-то мадам воровала книги в книгообменнике. Периодически посматривая на нас, просто сметала книги с полок в свои пакеты, а парочку упрятала в куртку», сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях к публикации горожане предположили, что, скорее всего, книги она продает на рынке по 50 рублей за штуку или же просто является книголюбом.
Ранее «Наш Город» писал, что двое тюменцев выкрали у соседей по комнате в общежитии холодильник и стиральную машинку. Технику они повезли на крузовом такси в комиссионный магазин, однако сдать ее не удалось — там их уже поджидали сотрудники полиции.