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Жительница Тюмени обворовала книгообменник в Сквере Крапивина

4 сентября 12:22
Фото: 1Mi
В Тюмени обворовали книгообменник в Сквере Владислава Крапивина. Похитительницу книг заметили прогуливающиеся по парку горожане. По словам очевидцев, женщина, не глядя, просто складывала книги с полок в пакеты.

А после логичного вопроса, зачем она это делает, тюменка сбежала с места преступления, не забыв прихватить с собой добычу.

«Днём в Сквере Крапивина какая-то мадам воровала книги в книгообменнике. Периодически посматривая на нас, просто сметала книги с полок в свои пакеты, а парочку упрятала в куртку», сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях к публикации горожане предположили, что, скорее всего, книги она продает на рынке по 50 рублей за штуку или же просто является книголюбом.

Ранее «Наш Город» писал, что двое тюменцев выкрали у соседей по комнате в общежитии холодильник и стиральную машинку. Технику они повезли на крузовом такси в комиссионный магазин, однако сдать ее не удалось — там их уже поджидали сотрудники полиции.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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