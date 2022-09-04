Жительница Тюмени обворовала книгообменник в Сквере Крапивина

Ранее «Наш Город» писал, что двое тюменцев выкрали у соседей по комнате в общежитии холодильник и стиральную машинку. Технику они повезли на крузовом такси в комиссионный магазин, однако сдать ее не удалось — там их уже поджидали сотрудники полиции.