За полгода тюменцы потратили на шопинг более 230 миллиардов рублей

Жители Тюменской области за полгода оставили в магазинах более 230 миллиардов рублей. В среднем каждый житель региона купил товаров на сумму 24 тысячи 800 рублей. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2021 года шопинг был скромнее на 16 миллиардов рублей, сообщает Тюменьстат.

Больше всего денежных средств тюменцы потратили в марте и январе — 41 миллиард 872 миллиона рублей и 38 миллиардов 238 миллионов рублей соответственно. В остальные месяцы расходы на покупки не превысили 37 миллиардов рублей. При этом большую часть денег тюменцы оставили в магазинах с непродовольственными товарами. На продукты жители Тюменской области за полгода потратили 110 миллиардов 949 миллионов рублей, более 120 миллиардов — на одежду, технику и прочие товары. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед началом нового учебного года у работодателей вырос спрос на преподавателей. Число вакансий, представленных на сайтах по поиску работы, увеличилось на 20%. Средний размер предлагаемой заработной платы составил 38 тысяч рублей.