За полгода тюменцы потратили на шопинг более 230 миллиардов рублей

Больше всего денежных средств тюменцы потратили в марте и январе — 41 миллиард 872 миллиона рублей и 38 миллиардов 238 миллионов рублей соответственно. В остальные месяцы расходы на покупки не превысили 37 миллиардов рублей.
При этом большую часть денег тюменцы оставили в магазинах с непродовольственными товарами. На продукты жители Тюменской области за полгода потратили 110 миллиардов 949 миллионов рублей, более 120 миллиардов — на одежду, технику и прочие товары.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед началом нового учебного года у работодателей вырос спрос на преподавателей. Число вакансий, представленных на сайтах по поиску работы, увеличилось на 20%. Средний размер предлагаемой заработной платы составил 38 тысяч рублей.