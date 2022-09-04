За директора тюменской школы заступились в Госдуме

Ранее «Наш Город» писал, что двое тюменских депутатов, представляющих область в Госдуме, попали в список самых немногословных парламентариев. Иван Квитка и Анатолий Карпов ни разу не выступили на заседаниях ГД за прошедшую весеннюю сессию. Всего из 450 депутатов ни слова не сказали 127.