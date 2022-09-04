За директора тюменской школы заступились в Госдуме

По словам Смолина, директор школы является приверженицей принципов светского образования. Смолин отметил, что ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописаны отклонения от этих принципов, что не совсем правильно — законодатель должен четко определить свое отношение к светскому образованию.
«Делать крайней директора школы неправильно, достаточно было общественного обсуждения этого вопроса», заявил зампред.
В тоже время глава Союза мусульманок России Наиля Зиганшина поведение директора тюменской школы осудила и назвала недопустимым. По мнению Зиганшиной, требование снять платок является абсурдным.
«Думаю, нужно увольнять таких горе-учителей, которые не понимают детскую психологию, не могут понять детей и травмируют души», подчеркнула Наиля Зиганшина.
Напомним, инцидент в тюменской школе № 88 произошел в пятницу, 2 сентября. Руководитель общеобразовательного заведения отказалась пустить в школу пятиклассницу в хиджабе. Конфликт на камеру сняла мама ребенка и опубликовала в социальных сетях.
На данный момент представители Комитета по делам национальностей и регионального департамента образования инициировали проверку по факту произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что двое тюменских депутатов, представляющих область в Госдуме, попали в список самых немногословных парламентариев. Иван Квитка и Анатолий Карпов ни разу не выступили на заседаниях ГД за прошедшую весеннюю сессию. Всего из 450 депутатов ни слова не сказали 127.