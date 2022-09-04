Выпил пива с водкой и поехал в кафе: в Ялуторовске поймали нетрезвого водителя

30-летнего жителя Ялуторовска за рулем автомобиля Toyota сотрудники полиции остановили у одного из городских кафе. Показания алкотестера составили 1,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчина признался, что до того, как сесть за руль употреблял пиво и водку. Пьяным за руль он решил сесть из-за друзей, которые попросили довезти их до кафе.
Как выяснилось, ялуторовчанин уже не в первый раз садится в состоянии алкогольного опьянения за руль автомобиля. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Еще одного нетрезвого водителя задержали в селе Армизонское. 30-летний мужчина после посиделок с алкоголем в компании друзей сел за руль своего автомобиля и поехал домой.
Ранее «Наш Город» писал, что 31-летнего жителя села Армизонское поймали ночью в субботу инспекторы ГИБДД на одной из городских улиц. Нетрезвый селянин на ВАЗ2101 по просьбе подруги поехал в магазин за сигаретами.