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Выпил пива с водкой и поехал в кафе: в Ялуторовске поймали нетрезвого водителя

4 сентября 06:03
Фото: ГИБДД Тюменской области
Более двадцати водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали инспекторы ГИБДД за минувшие сутки на дорогах Тюменской области. Пятнадцать любителей спиртных напитков задержали сегодня ночью, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.

30-летнего жителя Ялуторовска за рулем автомобиля Toyota сотрудники полиции остановили у одного из городских кафе. Показания алкотестера составили 1,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина признался, что до того, как сесть за руль употреблял пиво и водку. Пьяным за руль он решил сесть из-за друзей, которые попросили довезти их до кафе.

Как выяснилось, ялуторовчанин уже не в первый раз садится в состоянии алкогольного опьянения за руль автомобиля. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в селе Армизонское. 30-летний мужчина после посиделок с алкоголем в компании друзей сел за руль своего автомобиля и поехал домой.

Ранее «Наш Город» писал, что 31-летнего жителя села Армизонское поймали ночью в субботу инспекторы ГИБДД на одной из городских улиц. Нетрезвый селянин на ВАЗ2101 по просьбе подруги поехал в магазин за сигаретами.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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