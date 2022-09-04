В Тюменской области продают монеты McDonald’s за 1 миллион рублей

В целом же на сайте объявлений цены на МакКоины колеблются в диапазоне от 300 до 30 тысяч рублей.
Напомним, жетоны McDonald’s к 30-летию компании были выпущены в России в 2019 году. Их выдавали посетителям ресторана при покупке набора «Большой Комбо» в период с 25 ноября 2019 года до 5 января 2020 года. До 31 января 2020 жетон можно было обменять на напиток, бургер, закуски или десерт, которые участвовали в данной акции.
Всего в оборот было выпущено шесть миллионов экземпляров монет в трех дизайнах — с изображением картошки фри и надписью «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ».
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тобольска пытался продать на «Авито» за один миллион рублей сувенирную тарелку с изображением талисмана Олимпиады 1980 года — олимпийским мишкой.