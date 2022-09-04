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В Тюменской области продают монеты McDonald’s за 1 миллион рублей

4 сентября 11:38
Фото: Авито
Жители Тюменской области продают на «Авито» юбилейные монеты, выпущенные к 30-летию компании McDonald’s. Стоимость самых дорогих от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. За такую цену жетоны McDonald’s МакКоины пытаются реализовать жители микрорайона Березняковский и Заводоуковска.

В целом же на сайте объявлений цены на МакКоины колеблются в диапазоне от 300 до 30 тысяч рублей.

Напомним, жетоны McDonald’s к 30-летию компании были выпущены в России в 2019 году. Их выдавали посетителям ресторана при покупке набора «Большой Комбо» в период с 25 ноября 2019 года до 5 января 2020 года. До 31 января 2020 жетон можно было обменять на напиток, бургер, закуски или десерт, которые участвовали в данной акции.

Всего в оборот было выпущено шесть миллионов экземпляров монет в трех дизайнах — с изображением картошки фри и надписью «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ».

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тобольска пытался продать на «Авито» за один миллион рублей сувенирную тарелку с изображением талисмана Олимпиады 1980 года — олимпийским мишкой.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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