В Тюменской области продают монеты McDonald’s за 1 миллион рублей

Напомним, жетоны McDonald’s к 30-летию компании были выпущены в России в 2019 году. Их выдавали посетителям ресторана при покупке набора «Большой Комбо» в период с 25 ноября 2019 года до 5 января 2020 года. До 31 января 2020 жетон можно было обменять на напиток, бургер, закуски или десерт, которые участвовали в данной акции.