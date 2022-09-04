В Тюменской области 1179 человек заболели COVID-19

Более 1 тысячи 170 жителям Тюменской области, в том числе 178 детям, накануне медики поставили диагноз COVID-19. Семнадцать человек были отправлены проходить лечение в больнице. Всего, по данным оперштаба, на сегодняшний день более 8 тысяч тюменцев находятся под наблюдением медиков.

В медицинских учреждениях региона развернуто 160 коек, более 20 их них — свободны. В целом по России за прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвержден у 48 тысячи человек. В больницы госпитализированы более 2 тысяч заболевших, 87 жителей страны из-за болезни скончались. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен обязательный масочный режим во всех медицинских учреждениях региона. Продолжается вакцинация населения против коронавируса. На данный момент полный курс прошли более 1 миллиона 139 тысяч жителей области. Поставить прививку тюменцы могут либо в поликлиниках, либо в мобильных пунктах вакцинации.