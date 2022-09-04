В Тюменской области 1179 человек заболели COVID-19

В медицинских учреждениях региона развернуто 160 коек, более 20 их них — свободны.
В целом по России за прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвержден у 48 тысячи человек. В больницы госпитализированы более 2 тысяч заболевших, 87 жителей страны из-за болезни скончались.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен обязательный масочный режим во всех медицинских учреждениях региона. Продолжается вакцинация населения против коронавируса.
На данный момент полный курс прошли более 1 миллиона 139 тысяч жителей области. Поставить прививку тюменцы могут либо в поликлиниках, либо в мобильных пунктах вакцинации.