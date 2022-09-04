В Тюмени похолодает до + 5

В понедельник, 5 сентября, будет пасмурно и прохладно. В ночные часы ожидается + 7 + 13, днем до + 14 + 15. Несмотря на затянутое тучами небо, осадки в этот день маловероятны. Во вторник, 6 сентября, существенно погода не изменится: + 7 + 9 в ночные часы и до + 14 днем.
В среду, 7 сентября, похолодает и пойдет дождь. По прогнозам метеорологов, максимальная температура воздуха в этот день составит + 9 + 10 в светлое время суток и + 5 + 7 ночью. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1,6 — 3,1 м/с.