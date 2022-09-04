В Тюмени горит частный дом на Лесобазе. Фото

По предварительным данным, общая площадь возгорания достигает около 100 квадратных метров. О пострадавших и погибших не сообщается. На данный момент работы по тушению огня продолжаются.
По словам очевидцев, дым от пожара виден в разных районах города.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад пожар произошел в доме на улице Береговой. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат дома мужчину без сознания. Он отравился ударным газом. К счастью, благодаря вовремя оказанной помощи трагедии удалось избежать. Сейчас с ним все в порядке.