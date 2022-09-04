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В Тюмени горит частный дом на Лесобазе. Фото

4 сентября 07:20
Фото: МЧС по Тюменской области
Пожар в частном доме произошел сегодня в Тюмени в микрорайоне Лесобаза. Сообщение о ЧП в одноэтажном здании на улице Константина Заслонова, 81, поступило в дежурную часть в 11:37. На место оперативно были направлены 7 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.

По предварительным данным, общая площадь возгорания достигает около 100 квадратных метров. О пострадавших и погибших не сообщается. На данный момент работы по тушению огня продолжаются.

По словам очевидцев, дым от пожара виден в разных районах города.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад пожар произошел в доме на улице Береговой. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат дома мужчину без сознания. Он отравился ударным газом. К счастью, благодаря вовремя оказанной помощи трагедии удалось избежать. Сейчас с ним все в порядке.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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