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Тюменские подростки играют на дороге в опасные игры

4 сентября 06:45
Фото: 1Mi
Опасную игру затеяли вчера тюменские школьники в микрорайоне Антипино. На Старотобольском тракте ребята устроили забеги перед автомобилями через трассу. Видеоролик с развлечением подростков опубликовал в сообществе Антипино Вконтакте | Тюмень один из водителей.

«Дети кидают камни на дороги, перебегают дорогу прямо перед машинами. Замечание делали, но им по барабану. Кто узнаёт своих детей, проведите беседу», написал автор видеоролика.

По мнению горожан, такое поведение детей — это вина их родителей, которые не смогли объяснить, где можно играть, а где нет. И чем чреваты такие развлечения. К счастью, «догонялки» в этот раз не закончились трагедией — никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером 2 сентября в поселке под Тюменью в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. Ребенок взял мотоцикл у своего отца, когда последнего не было дома.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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