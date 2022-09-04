Сергей Нарышкин торжественно открыл «Диктант Победы» во Владимирском филиале РАНХиГС

Нарышкин заявил, что данное событие, приуроченное к дате окончания Второй мировой войны, проводится на сотнях площадок в России и других странах в четвертый по счету раз. Целью такой историко-патриотической инициативы является напоминание о героизме советского народа, привлечение внимания общественности к общемировым ценностям и справедливости, чтобы молодое поколение трепетно относилось к общему для многих стран наследию победы над фашизмом. Нырышкин подчеркнул, что позиция России во все времена – стоять на стороне правды, не сдаваться перед угрозой любого масштаба и приложить все усилия, чтобы не допустить воцарения нацизма в мире. Он выразил восхищение тем бесстрашным поколением победителей – отцами, дедами, прадедами и гордость от того, что мы являемся наследниками великих людей военного времени.