Сергей Нарышкин торжественно открыл «Диктант Победы» во Владимирском филиале РАНХиГС

Как сообщает newsnn.ru, к участию в акции также присоединился ректор Президентской академии Владимир Мау.
Нарышкин заявил, что данное событие, приуроченное к дате окончания Второй мировой войны, проводится на сотнях площадок в России и других странах в четвертый по счету раз. Целью такой историко-патриотической инициативы является напоминание о героизме советского народа, привлечение внимания общественности к общемировым ценностям и справедливости, чтобы молодое поколение трепетно относилось к общему для многих стран наследию победы над фашизмом. Нырышкин подчеркнул, что позиция России во все времена – стоять на стороне правды, не сдаваться перед угрозой любого масштаба и приложить все усилия, чтобы не допустить воцарения нацизма в мире. Он выразил восхищение тем бесстрашным поколением победителей – отцами, дедами, прадедами и гордость от того, что мы являемся наследниками великих людей военного времени.
Учащиеся Владимирского филиала РАНХиГС и его сотрудники участвуют в диктанте во второй раз.
Владимир Мау, в свою очередь, отметил, что Президентская академия сейчас имеет статус самой крупной управленческой школы РФ, где каждый год около 200 тысяч студентов и начинающих специалистов, сотрудников органов публичной власти получают высшее образование или проходят переквалификацию. Ректор вуза заметил, что для эффективной работы на благо своей родины граждане должны знать и уважать историю страны. И именно «Диктант Победы», который на данный момент проводится во многих российских городах, способен оживить в памяти события Великой Отечественной войны и преисполниться чувством любви и благодарности к своему народу уже в наше время.
Приглашенными участниками мероприятия стали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, сопредседатель Ассоциации юристов РФ, председатель Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и прочие.
Международная акция «Диктант Победы» позволяет проверить эрудицию и уровень знаний по хронологии и основным событиям Второй мировой войны. Данная инициатива помогает повысить заинтересованность школьников, студентов, россиян и иностранцев историей нашей страны, чтобы освежить в памяти забытую информацию и почерпнуть новые сведения о подвигах предков.