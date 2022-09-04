РЭО принял участие в подготовке форума "Экосистема"

Одним из ключевых мероприятий форума стал анонс масштабной всероссийской акции по сбору макулатуры “Миллион Родине”. В рамках этой акции волонтерами РЭО уже организован сбор макулатуры в 12 школах на Камчатке. Также они провели экоуроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, где рассказали о переработке бумажного мусора.