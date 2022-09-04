РЭО принял участие в подготовке форума "Экосистема"

Кроме того, компания провела образовательный трек “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”.
В рамках форума под руководством РЭО также прошли экскурсия на полигон, субботник и экологические уроки в школах Елизово, который является вторым по величине городом на Камчатке. Также при поддержке Российского экологического оператора был организован раздельный сбор мусора, сообщает kp.ru.
Центральным элементом на форуме стал шатер, где разместили мастерскую переработки, уже превратившуюся в визитную карточку мероприятия. Здесь провели мастер-классы по выплавке значков из пластиковых крышек, изготовлению подставок для телефона, стаканчиков, стеклянного мини-панно, корзинок из пластиковых пакетов, пошиву сумок из старых джинсов и баннерной ткани.
Российский экологический оператора также организовал и матч по экобаскетболу. Каждый мяч, который попал в кольцо, приравнивался к одному посаженному дереву.
Одним из ключевых мероприятий форума стал анонс масштабной всероссийской акции по сбору макулатуры “Миллион Родине”. В рамках этой акции волонтерами РЭО уже организован сбор макулатуры в 12 школах на Камчатке. Также они провели экоуроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, где рассказали о переработке бумажного мусора.
Традиционно под руководством РЭО и “Делай!” участники форума “Экосистема”, а также местные жители – всего около 150 человек – вышли на субботник. На берегах камчатской реки Половинки собрали почти тонну отходов, 950 кг, для которых потребовалось 100 мешков.
В целом просветительская составляющая форума “Экосистема” была очень серьезной, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Кроме активностей в шатре, РЭО провел один из трех образовательных треков “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”.
Буцаев пояснил, что в рамках трека РЭО удалось организовать 17 образовательных сессий для волонтеров-экологов и экскурсию на современный объект размещения твердых коммунальных отходов города Елизово и поселков Елизовского района – ОАО “ЕМКХ”, куда каждый год поступает до 40 тыс. тонн мусора.
Таким образом, участники экскурсии могли воочию увидеть, что отходы не отправляются на полигон, а тщательно сортируются, после чего отобранные полезные фракции направляются на переработку.