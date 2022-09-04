Пожар в одноэтажном доме на улице Заслонова ликвидировали. Фото

Возгорание в частном доме на улице Константина Заслонова полностью потушили. На борьбу с огнем ушло более двух часов. Общая площадь пожара составила более сотни квадратных метров. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что из горящего дома спасатели вынесли один газовый баллон.

Также из опасной зоны во время тушения было эвакуировано несколько автомобилей, припаркованных недалеко от источника огня. По данным спасателей, пострадавших от пожара нет. Напомним, дом на улице Заслонова, 81, загорелся около двенадцати часов дня. На место ЧП были направлены девять единиц техники и 31 человек личного состава МЧС, а также сотрудники полиции, медики. На данный момент причина возгорания выясняется. Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа крупный пожар произошел на производственной базе на Лесобазе. Огонь повредил территорию площадью более 130 квадратных метров, в том числе три грузовых автомобиля. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.