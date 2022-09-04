nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На тюменском автовокзале промышляют мошенники из 90-х

4 сентября 04:47
Фото: 1Mi
На тюменском автовокзале активизировались мошенники из 90-х. Аферисты действуют по такой схеме: подбрасывают в карман ничего не подозревающим пассажирам свой телефон, а потом заявляют, что человек его украл.

Проблему предлагают решить без привлечения полиции — требуют заплатить им определенную сумму денег в качестве «компенсации».

На днях такой случай произошел с одной из жительниц областной столицы. Пост об инциденте опубликовала в сообществе ЧС Тюмени дочь женщины.

«Моя мама ждала автобус и решила зайти в киоск. Пока оплачивала товар на кассе, возле неё всё крутился какой-то странный молодой человек. В итоге он подкинул ей телефон в карман куртки. Не успел выйти из киоска, тут же забегает обратно и спрашивает у продавца, где телефон его. Она, недолго думая, набирает номер. И какое же было удивление, когда этот телефон мама обнаружила у себя в кармане. Ладно, она оказалось не робкого десятка и смогла выйти из этой ситуации благополучно. Хоть и очень растерялась», сообщила тюменка.

В комментариях под постом автора горожане отметили, что данный вид мошенничества — не единственный, которым промышляют аферисты на автовокзале. «Бизнесмены» частенько предлагают пассажирам приобрести билеты на автобус не в кассе, а у них за меньшую сумму. При этом на руки никакой билет, естественно, не дают. В итоге доверчивый человек оказывается и без денег, и без билета.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25