На тюменском автовокзале промышляют мошенники из 90-х

Проблему предлагают решить без привлечения полиции — требуют заплатить им определенную сумму денег в качестве «компенсации».
На днях такой случай произошел с одной из жительниц областной столицы. Пост об инциденте опубликовала в сообществе ЧС Тюмени дочь женщины.
«Моя мама ждала автобус и решила зайти в киоск. Пока оплачивала товар на кассе, возле неё всё крутился какой-то странный молодой человек. В итоге он подкинул ей телефон в карман куртки. Не успел выйти из киоска, тут же забегает обратно и спрашивает у продавца, где телефон его. Она, недолго думая, набирает номер. И какое же было удивление, когда этот телефон мама обнаружила у себя в кармане. Ладно, она оказалось не робкого десятка и смогла выйти из этой ситуации благополучно. Хоть и очень растерялась», сообщила тюменка.
В комментариях под постом автора горожане отметили, что данный вид мошенничества — не единственный, которым промышляют аферисты на автовокзале. «Бизнесмены» частенько предлагают пассажирам приобрести билеты на автобус не в кассе, а у них за меньшую сумму. При этом на руки никакой билет, естественно, не дают. В итоге доверчивый человек оказывается и без денег, и без билета.