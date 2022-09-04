На тюменском автовокзале промышляют мошенники из 90-х

«Моя мама ждала автобус и решила зайти в киоск. Пока оплачивала товар на кассе, возле неё всё крутился какой-то странный молодой человек. В итоге он подкинул ей телефон в карман куртки. Не успел выйти из киоска, тут же забегает обратно и спрашивает у продавца, где телефон его. Она, недолго думая, набирает номер. И какое же было удивление, когда этот телефон мама обнаружила у себя в кармане. Ладно, она оказалось не робкого десятка и смогла выйти из этой ситуации благополучно. Хоть и очень растерялась», сообщила тюменка.