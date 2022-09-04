Муфтият Северного Кавказа ратует за расширение списка религиозной литературы

Как передает издание NewsNN.ru, представители КЦМСК (Координационного центра мусульман Северного Кавказа) составили заявление, в котором выразили несогласие с отнесением к запрещенным материалам некоторых религиозных трудов. Это оригиналы комментариев священной книги мусульман – Корана и его толкования, а также ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы и сборники хадисов. Все эти труды являются каноническими и имеют важное религиозное значение в исламе.
Основанием для такого предложения послужило недавнее включение в федеральный перечень экстремистских материалов книги, которую в 2007 году выпустило издательство «Умма». Речь идет о кратком изложении «Сахих аль-Бухари «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов «Достоверного сборника».
Решение запретить данное издание принял Минюст. Оно основывалось на приговоре Верховного суда Республики Татарстан. Вердикт высшей судебной инстанции региона был вынесен на основании экспертных заключений различных структур. В частности, оценку дали специалисты из Московского исламского университета.
В северокавказском муфтияте отметили, что отсутствие конкретных обоснований принятия решения о запрете столь значимых для мусульман религиозных трудов вызвало среди верующих негодование. Такую реакцию можно понять и объяснить, считают муфтии.
Авторы заявления из КЦМСК уточнили, что судебное решение распространяется только на перевод труда «Сахих аль-Бухари». Остальные базовые религиозные труды под сомнение не ставятся – оригинал сборника высказываний пророка Мухаммада и различные переводы «Сборника хадисов «Сахих аль-Бухари». О запрете этих книг речи не идет. Более того, они включены в учебные программы многих религиозных образовательных учреждений РФ.
Вопрос об отнесении сборников хадисов к запрещенной литературе пока остается открытым, но в ближайшее время будет решен окончательно. В Администрации Президента России пообещали взять его на особый контроль. Также эксперты проанализируют результаты оценки религиозной литературы на предмет других возможных ошибок. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер считает данное решение со стороны российского руководства важным и показательным в плане стремления достичь мирного сосуществования различных конфессий в рамках одной большой страны.