Муфтият Северного Кавказа ратует за расширение списка религиозной литературы

Как передает издание NewsNN.ru, представители КЦМСК (Координационного центра мусульман Северного Кавказа) составили заявление, в котором выразили несогласие с отнесением к запрещенным материалам некоторых религиозных трудов. Это оригиналы комментариев священной книги мусульман – Корана и его толкования, а также ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы и сборники хадисов. Все эти труды являются каноническими и имеют важное религиозное значение в исламе.