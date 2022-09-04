Хирурги тюменского Медгорода помогают продлить качество жизни возрастным пациентам

Медики отмечают, что лечение возрастных пациентов — непростая задача, требующая тщательной оценки возможностей организма, его способности выдержать оперативное вмешательство. Успешность лечения зависит и от самих больных.
«Пациенты имеют определенное мужество, настроены на борьбу и верят, что смогут продолжить жить полноценно. А мы поддерживаем их в этом»,пояснил заведующий хирургическим отделением № 1 Евгений Франк.
Так, тюменские хирурги помогли пяти пациентам в возрасте от 80 до 87 лет, выполнив сложные полостные и реконструктивные операции. Каждый из них уже восстановился после хирургического лечения.
«Возраст не противопоказан для любого оперативного вмешательства. Наши пациенты проходят тщательную предоперационную подготовку, необходимые обследования у анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, кардиологов. Только после этого мы можем планировать хирургическое вмешательство», отметил главврач Медгорода Расим Тамразов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.