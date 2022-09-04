Глава Тюменской области поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли

В настоящее время ТЭК по прежнему остается локомотивом и стимулом для развития промышленных предприятий в Тюменской области. Реалии современного мира и санкции требуют от нефтегазового сектора еще более результативной работы, особенно в сфере импортозамещения и решения технологических задач.