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Глава Тюменской области поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли

4 сентября 12:10
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Профессиональный праздник нефтяников и газовиков в этом году отмечается 4 сентября. В этот день губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли и поздравил их с профессиональным праздником.

Губернатор напомнил, что уникальный нефтегазовый комплекс Западной Сибири был создан в годы холодной войны благодаря самоотверженности первопроходцев тюменского Севера. Первооткрыватели сибирских месторождений работали в невероятно сложных, порой экстремальных, условиях, тем не менее они мужественно несли свою «вахту», и выдержав все испытания, сумели обеспечить энергетическую безопасность страны.

«Сегодня вновь производственные коллективы нефтегазовой сферы на передовой экономического противостояния и перед ними та же цель — обеспечить энергетический суверенитет России», отметил глава региона.

В настоящее время ТЭК по прежнему остается локомотивом и стимулом для развития промышленных предприятий в Тюменской области. Реалии современного мира и санкции требуют от нефтегазового сектора еще более результативной работы, особенно в сфере импортозамещения и решения технологических задач.

Александр Моор уверен, что специалисты нефтяной и газовой промышленности добьются намеченных целей и пожелал им здоровья, счастья, новых свершений и побед!

Напомним, в Тюменской области по инициативе правительства региона создан нефтегазовый кластер, который предоставляет участникам уникальные меры поддержки. За короткое время к нему присоединились более 80 предприятий.

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