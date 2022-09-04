Глава Тюменской области поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли

Губернатор напомнил, что уникальный нефтегазовый комплекс Западной Сибири был создан в годы холодной войны благодаря самоотверженности первопроходцев тюменского Севера. Первооткрыватели сибирских месторождений работали в невероятно сложных, порой экстремальных, условиях, тем не менее они мужественно несли свою «вахту», и выдержав все испытания, сумели обеспечить энергетическую безопасность страны.
«Сегодня вновь производственные коллективы нефтегазовой сферы на передовой экономического противостояния и перед ними та же цель — обеспечить энергетический суверенитет России», отметил глава региона.
В настоящее время ТЭК по прежнему остается локомотивом и стимулом для развития промышленных предприятий в Тюменской области. Реалии современного мира и санкции требуют от нефтегазового сектора еще более результативной работы, особенно в сфере импортозамещения и решения технологических задач.
Александр Моор уверен, что специалисты нефтяной и газовой промышленности добьются намеченных целей и пожелал им здоровья, счастья, новых свершений и побед!
Напомним, в Тюменской области по инициативе правительства региона создан нефтегазовый кластер, который предоставляет участникам уникальные меры поддержки. За короткое время к нему присоединились более 80 предприятий.