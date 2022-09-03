Жители тюменского дачного поселка просят пустить до школы автобус

«Мы относимся к 88 школе. Вечная проблема со школьным автобусом. Он по факту есть, но возит почему-то только определённых детей, остальные вынуждены добираться самостоятельно. Хотя школьный транспорт должен быть предоставлен всем ребятишкам, относящимся к школе, а не выборочно. У нас трое детей, и всем приходится ездить на городском автобусе № 100, в том числе первокласснику. Ещё и плата берётся как за пригород, хотя до города рукой подать», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.