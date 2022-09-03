Жители тюменского дачного поселка просят пустить до школы автобус

Между тем в конце августа губернатор Тюменской области сообщил, что в этом году закуплено более сотни новых школьных автобусов.
«Мы относимся к 88 школе. Вечная проблема со школьным автобусом. Он по факту есть, но возит почему-то только определённых детей, остальные вынуждены добираться самостоятельно. Хотя школьный транспорт должен быть предоставлен всем ребятишкам, относящимся к школе, а не выборочно. У нас трое детей, и всем приходится ездить на городском автобусе № 100, в том числе первокласснику. Ещё и плата берётся как за пригород, хотя до города рукой подать», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом горожане рекомендовали обратиться в департамент образования для решения сложившейся проблемы. Также отметили, что в учебном заведении уже давно следует сменить руководство.
Тюменская школа № 88 на этой неделе уже второй раз попадает в конфликтную ситуацию. Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором мама одной из школьниц вступила в спор с директором школы из-за того, что она не хотела пускать на занятия девочку в хиджабе. Свое поведение директор объяснила тем, что это светская школа и в таком виде ходить нельзя.
По факту произошедшего инцидента департаментом образования и науки Тюменской области и Комитетом по делам национальностей организована проверка.