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Жители тюменского дачного поселка просят пустить до школы автобус

3 сентября 07:34
Фото: 1Mi
Жители дачного поселка на Московском тракте просят организовать школьный автобус для детей. На данный момент ребятам приходится добираться до учебного заведения на городском общественном транспорте, расписание которого не совпадает со временем начала учебы в школе.

Между тем в конце августа губернатор Тюменской области сообщил, что в этом году закуплено более сотни новых школьных автобусов.

«Мы относимся к 88 школе. Вечная проблема со школьным автобусом. Он по факту есть, но возит почему-то только определённых детей, остальные вынуждены добираться самостоятельно. Хотя школьный транспорт должен быть предоставлен всем ребятишкам, относящимся к школе, а не выборочно. У нас трое детей, и всем приходится ездить на городском автобусе № 100, в том числе первокласснику. Ещё и плата берётся как за пригород, хотя до города рукой подать», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом горожане рекомендовали обратиться в департамент образования для решения сложившейся проблемы. Также отметили, что в учебном заведении уже давно следует сменить руководство.

Тюменская школа № 88 на этой неделе уже второй раз попадает в конфликтную ситуацию. Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором мама одной из школьниц вступила в спор с директором школы из-за того, что она не хотела пускать на занятия девочку в хиджабе. Свое поведение директор объяснила тем, что это светская школа и в таком виде ходить нельзя.

По факту произошедшего инцидента департаментом образования и науки Тюменской области и Комитетом по делам национальностей организована проверка.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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