Жители Тюмени просят запретить прокат трициклов на набережной

«Законно ли на набережной дают кататься на больших трициклах? Там много людей, много деток. На трициклах носятся как угорелые. Вчера мой ребёнок остановился на велосипедной дорожке с обычным велосипедом, и в него въехали две девушки на трицикле. Ещё бы машинки для картинга выдавали кататься», написала родительница юного велосипедиста.
В комментариях под постом автора горожане отметили, что маленькому ребенку не стоит находиться на велосипедной дорожке, потому что велосипедисты тоже могут развивать большую скорость. В тоже время тюменцы подчеркнули, что необходимо упорядочить движение самокатчиков, квадроциклистов, трициклистов.
«Они гоняют как угорелые. Людей сбивают, сами под колёса машин попадают. С этим надо что-то делать», отметил Александр П.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обратились к властям с требованием запретить прокат электробайков в городских парках и скверах. По мнению горожан, на таких транспортных средствах нужно кататься в специально предназначенных местах.