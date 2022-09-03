Жители Тюмени просят запретить прокат трициклов на набережной

«Законно ли на набережной дают кататься на больших трициклах? Там много людей, много деток. На трициклах носятся как угорелые. Вчера мой ребёнок остановился на велосипедной дорожке с обычным велосипедом, и в него въехали две девушки на трицикле. Ещё бы машинки для картинга выдавали кататься», написала родительница юного велосипедиста.