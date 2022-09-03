nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюмени просят запретить прокат трициклов на набережной

3 сентября 10:51
Фото: Тюмень-наш дом
Тюменцы просят запретить прокат трициклов на набережной. Накануне здесь водитель трехколесного транспортного средства въехал в остановившегося на дорожке юного велосипедиста. Сообщение о произошедшем инциденте мама ребенка опубликовала в группе ЧП Тюмень ЧС.

«Законно ли на набережной дают кататься на больших трициклах? Там много людей, много деток. На трициклах носятся как угорелые. Вчера мой ребёнок остановился на велосипедной дорожке с обычным велосипедом, и в него въехали две девушки на трицикле. Ещё бы машинки для картинга выдавали кататься», написала родительница юного велосипедиста.

В комментариях под постом автора горожане отметили, что маленькому ребенку не стоит находиться на велосипедной дорожке, потому что велосипедисты тоже могут развивать большую скорость. В тоже время тюменцы подчеркнули, что необходимо упорядочить движение самокатчиков, квадроциклистов, трициклистов.

«Они гоняют как угорелые. Людей сбивают, сами под колёса машин попадают. С этим надо что-то делать», отметил Александр П.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обратились к властям с требованием запретить прокат электробайков в городских парках и скверах. По мнению горожан, на таких транспортных средствах нужно кататься в специально предназначенных местах.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25