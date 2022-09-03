Жителей «Суходолья» напугал паук-крестоносец

В домах предпочитает чердаки и укромные уголки в ванных комнатах. Для человека, несмотря на устрашающий вид, опасности не представляет. Даже если он и укусит человека, то кроме небольшого раздражения и зуда в месте укуса ничего больше не будет.
Ранее «Наш Город» писал, что одну из квартир в доме в микрорайоне «Видный» приполз тарантул. Экзотическое насекомое сбежало из террариума соседей. К счастью для хозяев, испуганные горожане убивать паука не стали, поэтому он благополучно вернулся к себе домой.