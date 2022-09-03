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Жителей «Суходолья» напугал паук-крестоносец

3 сентября 11:57
Фото: Википедия
Жителей тюменского микрорайона «Суходолье» на днях обнаружили во дворе дома огромного паука. Видеоролик с насекомым очевидцы опубликовали в тг-канале Темы Тюмени. Выяснилось, что это паук-крестовик, крестоносец. Обитает обычно около водоемов, в полях и лесах.

В домах предпочитает чердаки и укромные уголки в ванных комнатах. Для человека, несмотря на устрашающий вид, опасности не представляет. Даже если он и укусит человека, то кроме небольшого раздражения и зуда в месте укуса ничего больше не будет.

Ранее «Наш Город» писал, что одну из квартир в доме в микрорайоне «Видный» приполз тарантул. Экзотическое насекомое сбежало из террариума соседей. К счастью для хозяев, испуганные горожане убивать паука не стали, поэтому он благополучно вернулся к себе домой.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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