Ясная погода и ветер ожидают тюменцев в субботу

Температура воздуха составит около + 20 градусов, осадков синоптики не ожидают. С 11 часов в областной столице будет ясная погода, скорость ветра повысится до 3-6 метров в секунду, влажность около 50%.
Похолодание ожидает Тюмень в воскресенье, днём температура воздуха не превысит + 15 градусов. Скорость ветра составит 2-6 метров в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.
В понедельник погода в областной столице будет пасмурной, температура воздуха составит + 16 градусов. Существенных осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду.
Постепенно в город приходит осень и пасмурная погода. Между тем серьёзных ливней в Тюмени пока не ожидается.