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Ясная погода и ветер ожидают тюменцев в субботу

3 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу тюменцам обещают ясную погоду, осадков не ожидается, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит около + 20 градусов, осадков синоптики не ожидают. С 11 часов в областной столице будет ясная погода, скорость ветра повысится до 3-6 метров в секунду, влажность около 50%.

Похолодание ожидает Тюмень в воскресенье, днём температура воздуха не превысит + 15 градусов. Скорость ветра составит 2-6 метров в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.

В понедельник погода в областной столице будет пасмурной, температура воздуха составит + 16 градусов. Существенных осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду.

Постепенно в город приходит осень и пасмурная погода. Между тем серьёзных ливней в Тюмени пока не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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