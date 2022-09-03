Вода круглогодично: тюменцы требуют отремонтировать дом, попавший в зону вероятной ЧС

«Топит подъезд каждый день — вода заливается в квартиры. И никто ничего не делает. А ведь территорию рядом с домом еще в феврале объявили зоной вероятной ЧС. С мая нам обещают провести ремонт. Но нет до сих пор ни строительных бригад, ни сантехников. Невозможно жить в таких условиях», отметила автор видеоролика.