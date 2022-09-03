nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вода круглогодично: тюменцы требуют отремонтировать дом, попавший в зону вероятной ЧС

3 сентября 05:05
Фото: 2gis.ru
Квартиры жителей одного из тюменских домов топит каждый день, вне зависимости от погоды за окном. Видеоролик с залитой водой площадкой в подъезде, отсыревшими стенами с отвалившейся штукатуркой и водопадом из трубы под потолком опубликовала жительница дома на улице Олега Антонова, 6/2.

«Топит подъезд каждый день — вода заливается в квартиры. И никто ничего не делает. А ведь территорию рядом с домом еще в феврале объявили зоной вероятной ЧС. С мая нам обещают провести ремонт. Но нет до сих пор ни строительных бригад, ни сантехников. Невозможно жить в таких условиях», отметила автор видеоролика.

По данным городской администрации, работы по капитальному ремонту дома будут проведены до конца лета 2023 года. Планируется ремонт и утепление кровли, реконструкция фасада, замена сетей электроснабжения и водоснабжения. Также будет приведен в нормативное состояние подвал пятиэтажки.

Пока же жителям дома, построенного 44 года назад для сотрудников аэропорта, придется жить в сырости.

«Как этот дом ещё стоит. Мы в 2014 году там жили, он уже был такой. Жаль жильцов, а местные власти бездействуют», написала Марина П.

Отметим, дом на улице Олега Антонова, 6/2, находится на балансе управляющей компании ООО «УК «УютСервисБыт». Предприятие убыточное — согласно открытым данным, за 2021 год компания потеряла 12% выручки (показатель снизился до 48 млн рублей). Убыток составил 70 тысяч рублей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25