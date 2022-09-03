В Тюменской области выявили более 1 тысячи случаев COVID-19

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вновь действуют коронавирусные ограничения. Масочный режим и термометрия введены в медицинских учреждениях юга региона. Кроме того, тюменцам рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Это связано с тем, что за последнюю неделю число заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 55% по сравнению с предыдущей неделей.