В Тюменской области выявили более 1 тысячи случаев COVID-19

Всего под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся более 330 тюменцев. Пять человек — под аппаратами искусственной вентиляции легких.
В целом по России за последние сутки зарегистрировано более 51,6 тысячи случаев COVID-19, более 3 тысяч 800 жителей страны госпитализированы, 92 человека скончались.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вновь действуют коронавирусные ограничения. Масочный режим и термометрия введены в медицинских учреждениях юга региона. Кроме того, тюменцам рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Это связано с тем, что за последнюю неделю число заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 55% по сравнению с предыдущей неделей.