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В Тюменской области выявили более 1 тысячи случаев COVID-19

3 сентября 12:20
Фото: 1Mi
Более тысячи жителей Тюменской области заболели коронавирусом за минувшие сутки. По данным оперштаба, в регионе выявлено 1 тысяча 43 случая COVID-19, в том числе 155 у детей. В больницы госпитализированы 37 человек.

Всего под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся более 330 тюменцев. Пять человек — под аппаратами искусственной вентиляции легких.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано более 51,6 тысячи случаев COVID-19, более 3 тысяч 800 жителей страны госпитализированы, 92 человека скончались.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вновь действуют коронавирусные ограничения. Масочный режим и термометрия введены в медицинских учреждениях юга региона. Кроме того, тюменцам рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Это связано с тем, что за последнюю неделю число заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 55% по сравнению с предыдущей неделей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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