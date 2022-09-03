В тюменском селе поймали нетрезвого водителя. Он сел за руль ради подруги

Еще одного нетрезвого водителя задержали около четырех часов утра в селе Армизонское. 31-летний водитель ВАЗ2101 повез знакомую в магазин за сигаретами. До этого он выпивал спиртные напитки в баре. Более того, прав у не было. Показания алкотестера составили 80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.