В тюменском селе поймали нетрезвого водителя. Он сел за руль ради подруги

Женщина, несмотря на то, что выпила пива, решила отвезти подругу домой. Алкотестер показал 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще одного нетрезвого водителя задержали около четырех часов утра в селе Армизонское. 31-летний водитель ВАЗ2101 повез знакомую в магазин за сигаретами. До этого он выпивал спиртные напитки в баре. Более того, прав у не было. Показания алкотестера составили 80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На всех водителей составлены административные протоколы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на Лесобазе инспекторы ГИБДД задержали двух автовладельцев в состоянии наркотического опьянения. Оба водителя отказались проходить тестирование в спецучреждении. На них составлены административные протоколы. Теперь разбираться с автовладельцами будет суд.