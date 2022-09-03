В Тобольске подросток попал в аварию на угнанной машине и притворился жертвой ДТП

Медикам ребенок рассказал, что его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.
В медицинское заведение юного тоболяка привез проезжающий мимо места ДТП автовладелец. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, где обнаружили в кювете ВАЗ 21150. Владельцем машины оказался житель Вагайского района. Правда, он сообщил, что автомобиль у него угнали.
Позже выяснилось, что машину взял покататься без разрешения сам пострадавший подросток.
Но самое интересное, что в угнанном авто отсутствовал аккумулятор. Его прихватил себе водитель, доставивший ребенка в больницу, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что в накануне в Тюмени рядом с Салаирским трактом водитель автомобиля Mazda 3 врезался в бетонный отбойник. В аварии никто не пострадал, но «железному коню» причинен значительный ущерб.