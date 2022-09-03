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В Тобольске подросток попал в аварию на угнанной машине и притворился жертвой ДТП

3 сентября 04:08
Фото: ГИБДД Тобольска
В Тобольске подросток угнал автомобиль, попал в аварию и притворился жертвой дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел ночью 1 сентября. 16-летнего юношу с различными травмами привезли в областную больницу города.

Медикам ребенок рассказал, что его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

В медицинское заведение юного тоболяка привез проезжающий мимо места ДТП автовладелец. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, где обнаружили в кювете ВАЗ 21150. Владельцем машины оказался житель Вагайского района. Правда, он сообщил, что автомобиль у него угнали.

Позже выяснилось, что машину взял покататься без разрешения сам пострадавший подросток.

Но самое интересное, что в угнанном авто отсутствовал аккумулятор. Его прихватил себе водитель, доставивший ребенка в больницу, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что в накануне в Тюмени рядом с Салаирским трактом водитель автомобиля Mazda 3 врезался в бетонный отбойник. В аварии никто не пострадал, но «железному коню» причинен значительный ущерб.

#Новости#ДТП#ГИБДД#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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