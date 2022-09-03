В Тобольске подросток попал в аварию на угнанной машине и притворился жертвой ДТП

В медицинское заведение юного тоболяка привез проезжающий мимо места ДТП автовладелец. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, где обнаружили в кювете ВАЗ 21150. Владельцем машины оказался житель Вагайского района. Правда, он сообщил, что автомобиль у него угнали.