В Ишимском районе увековечили память погибших на Украине бойцов

Напомним, 36-летний Виктор Черемных погиб 10 мая 2022 года. Младший сержант попал под миномётный обстрел. Он получил ранения ног, но даже будучи раненым, помогал эвакуировать бойцов. Скончался он позже, уже в госпитале. Прощание и похороны с офицером состоялись 18 мая.