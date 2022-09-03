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В Ишимском районе увековечили память погибших на Украине бойцов

3 сентября 09:11
Фото: Администрация Ишимского района
В ишимском поселке Октябрьский увековечили память военнослужащих Виктора Черемных и Сагындыка Кудайбергенова, погибших на Украине. Накануне в муниципалитете состоялось открытие мемориальных досок с именами бойцов. Кроме того, семьям офицеров, погибших при выполнении боевого задания, вручили Ордена Мужества.

Напомним, 36-летний Виктор Черемных погиб 10 мая 2022 года. Младший сержант попал под миномётный обстрел. Он получил ранения ног, но даже будучи раненым, помогал эвакуировать бойцов. Скончался он позже, уже в госпитале. Прощание и похороны с офицером состоялись 18 мая.

22-летний Сагындык Кудайбергенов погиб на Украине спустя два дня с момента начала спецоперации — 26 февраля. Рядовой попал под минометный обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. 12 марта в Ишиме прошли его похороны.

Всего с начала проведения специальной операции на Украине погибли более 60 военнослужащих из Тюменской области.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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