В Ишимском районе увековечили память погибших на Украине бойцов

Напомним, 36-летний Виктор Черемных погиб 10 мая 2022 года. Младший сержант попал под миномётный обстрел. Он получил ранения ног, но даже будучи раненым, помогал эвакуировать бойцов. Скончался он позже, уже в госпитале. Прощание и похороны с офицером состоялись 18 мая.
22-летний Сагындык Кудайбергенов погиб на Украине спустя два дня с момента начала спецоперации — 26 февраля. Рядовой попал под минометный обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. 12 марта в Ишиме прошли его похороны.
Всего с начала проведения специальной операции на Украине погибли более 60 военнослужащих из Тюменской области.