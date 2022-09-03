Тюменцам советуют отказаться от поездок на автомобиле. На регион надвигаются грозы

Температура воздуха составит в течение дня + 17 + 22, в отдельных районах юга Тюменской области + 25 + 30.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, тюменцам рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле на длительные расстояния. При усилении ветра не следует находиться рядом с деревьями, дорожными знаками, рекламными щитами и линиями электропередач.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 31 августа во дворе дома на улице Пржевальского упало дерево. К счастью, рядом не оказалось пешеходов. В результате ЧП никто не пострадал.