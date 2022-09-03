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Тюменцам советуют отказаться от поездок на автомобиле. На регион надвигаются грозы

3 сентября 06:25
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Жителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам метеорологов, на территории региона в субботу, 3 сентября, ожидаются грозы, осадки в виде дождя и града, усиление ветра до 15-21 метров в секунду.

Температура воздуха составит в течение дня + 17 + 22, в отдельных районах юга Тюменской области + 25 + 30.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, тюменцам рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле на длительные расстояния. При усилении ветра не следует находиться рядом с деревьями, дорожными знаками, рекламными щитами и линиями электропередач.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 31 августа во дворе дома на улице Пржевальского упало дерево. К счастью, рядом не оказалось пешеходов. В результате ЧП никто не пострадал.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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