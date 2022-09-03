Тюменские депутаты стали «молчунами» Госдумы, в «Суходолье» испугались паука, авария

Тюменские депутаты стали самыми молчаливыми в Госдуме РФ
В федеральном парламенте выявили самых немногословных депутатов. Двое депутатов, которые представляют Тюменскую область, весной текущего года не произнесли ни слова. Ими оказались Иван Квитка и Анатолий Карпов.
Стоит отметить, что в этот список попали 127 чиновников из 450. «Молчунами» также стали Эрнест Валеев и Николай Брыкин. Они также представляют Тюменскую область, но на весенней сессии депутаты произнесли несколько слов.Чиновники оказались на 37 и 49 местах списка «молчунов».
Выяснилось, что больше всего весной высказывались члены партии КПРФ — Нина Останина, Андрей Куринный и Николай Коломейцев.
Тюменцы испугались паука
В областной столице жители одного из домов заметили во дворе огромного паука. Членистоногое спокойно бегало по дороге.
Ролик с пауком появился в телеграм-канале «Темы Тюмени». Как выяснилось, на кадре запечатлен паук-крестовик, крестоносец. Как правило, они водятся неподалеку от водоемов, чаще всего — в полях и лесах.
Внешний вид этих пауков может напугать, однако они не опасны. Если человек получит укус крестовика, то ему придется столкнуться только с раздражением и зудом.
В Тобольске подросток-угонщик попытался притвориться жертвой ДТП
В ночь на 1 сентября 16-летний юноша попал в больницу с травмами, где рассказал, что попал в аварию. По словам подростка, его сбил автомобиль, но водитель скрылся.
Как выяснилось, ВАЗ 21150 был угнан у его владельца из Вагайского района. Однако угонщиком оказался пострадавший 16-летний юноша.
В больницу подростка доставил водитель, который проезжал мимо. Как позже стало известно, в угнанном автомобиле не оказалось аккумулятора. Его забрал тот, кто отвез юношу в медучреждение, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тобольска.