Тюменские депутаты стали «молчунами» Госдумы, в «Суходолье» испугались паука, авария

Стоит отметить, что в этот список попали 127 чиновников из 450. «Молчунами» также стали Эрнест Валеев и Николай Брыкин. Они также представляют Тюменскую область, но на весенней сессии депутаты произнесли несколько слов.Чиновники оказались на 37 и 49 местах списка «молчунов».