Двое тюменцев украли из общежития холодильник и поехали на такси в «комиссионку»

В ходе посиделок они обнаружили ключ от одной из комнат и решили проверить, имеется ли там что-либо ценное. Самой ценной оказалась бытовая техника — холодильник и стиральная машина общей стоимостью 26 тысяч рублей. Габариты их совсем не смутили — похитители вынесли технику из комнаты, вызвали грузовое такси и поехали в комиссионный магазин в надежде сдать, а на вырученные деньги купить алкоголь. Там и задержали сотрудники полиции.