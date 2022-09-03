Двое тюменцев украли из общежития холодильник и поехали на такси в «комиссионку»

В ходе посиделок они обнаружили ключ от одной из комнат и решили проверить, имеется ли там что-либо ценное. Самой ценной оказалась бытовая техника — холодильник и стиральная машина общей стоимостью 26 тысяч рублей. Габариты их совсем не смутили — похитители вынесли технику из комнаты, вызвали грузовое такси и поехали в комиссионный магазин в надежде сдать, а на вырученные деньги купить алкоголь. Там и задержали сотрудники полиции.
На молодых людей заведено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит тюрьма на срок до шести лет. На данный момент похитители находятся в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Ишима ограбил девочку-подростка. 47-летний мужчин вырвал у ребенка сумку в надежде найти там деньги. Он планировал потратить их на покупку алкоголя. Однако ничего ценного в сумке он не нашел, кроме помады и коробки конфет. Грабителя приговорили к трем годам лишения свободы.