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Двое тюменцев украли из общежития холодильник и поехали на такси в «комиссионку»

3 сентября 11:21
Фото: 1Mi
В Тюмени двое жителей украли у соседей холодильник и стиральную машину и попытались сдать их в комиссионном магазине. Инцидент произошел в общежитии на улице Мельникайте. Двое молодых людей, ранее судимых, употребляли алкогольные напитки на общей кухне.

В ходе посиделок они обнаружили ключ от одной из комнат и решили проверить, имеется ли там что-либо ценное. Самой ценной оказалась бытовая техника — холодильник и стиральная машина общей стоимостью 26 тысяч рублей. Габариты их совсем не смутили — похитители вынесли технику из комнаты, вызвали грузовое такси и поехали в комиссионный магазин в надежде сдать, а на вырученные деньги купить алкоголь. Там и задержали сотрудники полиции.

На молодых людей заведено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит тюрьма на срок до шести лет. На данный момент похитители находятся в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Ишима ограбил девочку-подростка. 47-летний мужчин вырвал у ребенка сумку в надежде найти там деньги. Он планировал потратить их на покупку алкоголя. Однако ничего ценного в сумке он не нашел, кроме помады и коробки конфет. Грабителя приговорили к трем годам лишения свободы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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