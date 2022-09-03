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16-летний мотоциклист погиб в аварии под Тюменью

3 сентября 05:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
Под Тюменью насмерть сбили 16-летнего подростка на мотоцикле. Авария произошла в пятницу в десять часов вечера в тюменском поселке Винзили, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения правил очередности проезда.
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Тюмень

По предварительной версии, 30-летний тюменец за рулем Peugeot, поворачивая на перекрестке, не уступил дорогу мотоциклисту. Водитель рассказал, что он не заметил подростка. По данным ГИБДД, автовладелец был трезв.

В результате столкновения, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Подросток ездил на мотоцикле без прав — транспортное средство он взял у родителей.

В этом году тюменец стал студентом одного из городских техникумов. Но, к сожалению, поучиться в нем он так и не успел.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16-летний местный житель угнал автомобиль и попал на нем в аварию. К счастью, он остался жив, но получил в ДТП различные травмы.

#Новости#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
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