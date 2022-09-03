16-летний мотоциклист погиб в аварии под Тюменью

По предварительной версии, 30-летний тюменец за рулем Peugeot, поворачивая на перекрестке, не уступил дорогу мотоциклисту. Водитель рассказал, что он не заметил подростка. По данным ГИБДД, автовладелец был трезв.
В результате столкновения, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Подросток ездил на мотоцикле без прав — транспортное средство он взял у родителей.
В этом году тюменец стал студентом одного из городских техникумов. Но, к сожалению, поучиться в нем он так и не успел.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16-летний местный житель угнал автомобиль и попал на нем в аварию. К счастью, он остался жив, но получил в ДТП различные травмы.